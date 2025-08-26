Manual de mantenimiento de instrumental quirúrgico veterinario Belovet - Belovet

Madrid, 26 de agosto de 2025.-

La calidad del resultado quirúrgico comienza mucho antes de la incisión: nace en la limpieza, inspección y esterilización del instrumental quirúrgico. Un protocolo sólido reduce infecciones, protege tejidos, conserva el filo y prolonga la vida útil de cada pieza. Cuando el equipo trabaja con estándares y disciplina, la curva de complicaciones baja y la confianza del quirófano sube. En este manual práctico, se mencionan criterios claros, pasos accionables y puntos de control que fortalecen la seguridad del paciente y la eficiencia del equipo.

Principios rectores del cuidado

La meta es reproducir siempre el mismo estándar: descontaminar, limpiar, enjuagar, secar, inspeccionar, lubricar, empaquetar, esterilizar y almacenar. Cada eslabón prepara el siguiente. Si uno falla, todo el proceso se debilita. Por eso, el protocolo define responsables, tiempos, insumos y registros; el equipo entrena, audita y mejora.

Limpieza inmediata postoperatoria

El tiempo juega a favor cuando se actúa de inmediato. Es importante evitar que sangre y proteínas se fijen en bisagras, cremalleras y ranuras, y facilitar una desinfección posterior efectiva. Abrir, desmontar y clasificar por familias es lo más recomendable para acelerar el flujo de trabajo y minimizar errores.

Enjuague y prelavado

Comenzar con agua corriente no muy dura para retirar carga orgánica gruesa. Evitar el remojo prolongado sin control, que favorece corrosión y manchas. Si se necesita remojar, el agua destilada o desmineralizada con detergente enzimático es la mejor opción, según dosis del fabricante.

Lista rápida de prelavado:

-Usar detergente enzimático de baja espuma y compatible con instrumental.

-Mantener temperatura por debajo de 50 °C para no desnaturalizar enzimas ni coagular proteínas.

-Emplear cepillos de nailon suaves; nunca abrasivos metálicos.

-Enjuagar con agua destilada o desmineralizada para retirar residuos y sales.

-Secar completamente con paño suave o aire comprimido.

Limpieza manual paso a paso

1-Sumergir piezas abiertas/desmontadas en solución enzimática al tiempo indicado por el fabricante.

2-Cepillar articulaciones, dientes y ranuras con movimientos controlados hasta eliminar restos.

3-Enjuagar a fondo con agua destilada o desmineralizada.

4-Secar cada superficie, priorizando zonas ocultas y bisagras.

5-Tras secar, separar piezas que requieren lubricación.

Ultrasonido: cavitación que sí suma

Las cubetas ultrasónicas resuelven geometrías complejas y fenestraciones. Ajustar solución, nivel, tiempo (3–5 min típicos) y temperatura (≈40 °C). Evitar exceder los 55 °C y no apoyar instrumentos en el fondo: usar canastilla para protegerlos y optimizar la cavitación.

Lubricación e inspección funcional

Lubricar instrumental articulado con productos hidrosolubles y de alta penetración. La lubricación reduce fricción, protege superficies y conserva precisión.

Chequeos no negociables

-Tijeras: corte continuo desde bisagra a punta; sin juego en el tornillo; cortar gasas/guante según tipo.

-Portaagujas: sujeción firme en segundo diente; no deslizar hilo 3/0 en mitad distal; mandíbulas íntegras.

-Pinzas hemostáticas: puntas alineadas; cremallera abre/cierra suave; estrías que acoplan perfecto a contraluz.

-Atraumáticas (p. ej., DeBakey): al ocluir papel fino no perforar ni dejar marca uniforme.

Empaquetado: contenedores y bolsas

El empaquetado protege la esterilidad hasta el uso. Seleccionar contenedores rígidos compatibles con los ciclos y filtros en buen estado, o bolsas de grado médico termoselladas en la longitud adecuada para evitar tensión.

Claves de embolsado:

-Dimensionar la bolsa a de su volumen con 2–3 cm libres por lado.

-Proteger puntas con tubos de silicona aptos para autoclave.

-Si el almacenaje es prolongado o hay cargas múltiples, usar doble bolsa.

Esterilización en autoclave

Definir el ciclo según carga y uso posterior:

-Clase N (desplazamiento por gravedad): material sólido sin envolver para uso inmediato.

-Clase B (vacío): penetra textil, cavidades y motores; ofrece secado superior.

-Clase S: opción intermedia para sólidos embolsados y cavidades poco profundas.

Carga correcta, resultados consistentes:

1-Verificar agua destilada, papel de registro e integridad de envoltorios.

2-Colocar metal abajo y textil arriba; así se evita superar el 75% de la capacidad.

3-Ordenar bolsas verticales de papel con plástico alterno para favorecer el flujo de vapor.

4-No apoyar paquetes en paredes, puertas o desagüe.

5-Seleccionar el ciclo conforme al contenido y monitorear la pantalla.

Descarga sin comprometer la esterilidad

1-Esperar presión cero y evitar abrir de inmediato para no generar condensación.

2-Revisar indicadores externos e internos.

3-Comprobar que paquetes estén secos e íntegros.

4-Evitar superficies frías durante el enfriamiento.

Indicadores y control de proceso

Integrar indicadores químicos externos (cinta) e internos (tiras de paquete) en cada ciclo para detectar fallos de tiempo, temperatura o penetración. Registrar lote, fecha, ciclo y responsable. Estos datos alimentan trazabilidad y auditoría.

Almacenamiento con criterio

Guardar en vitrinas o cajones cerrados, lejos de calor/humedad, a >25 cm del piso y >45 cm del techo. Separar estéril de no estéril, rotar por caducidad, no comprimir bolsas y reesterilizar cualquier paquete con envoltorio dañado o húmedo.

Esterilización química: cuándo y cómo

Para material termolábil, recurrir a la desinfección de alto nivel u opciones químicas especializadas. Manejar cada solución con EPP y en áreas ventiladas; tras el proceso, enjuagar con agua estéril para evitar irritación tisular.

Opciones frecuentes:

-Glutaraldehído 2 % con activación y vida útil limitada.

-Hipoclorito a 0,5 % preparado con cálculo de dilución exacto.

-Alquilaminas al 2 % con estabilidad controlada y acción veloz.

-Vapor de formol en sistemas específicos a baja temperatura.

Mantenimiento de la autoclave

Limpiar a diario la junta de puerta; verificar nivel de agua destilada; retirar cal y residuos semanalmente; lubricar bisagras/perno con aceite de vaselina; solicitar revisión técnica anual. Un equipo afinado sostiene la esterilidad y previene fallos de ciclo.

Errores comunes y cómo evitarlos

-Remojar sin control y a temperaturas altas.

-Usar jabones comunes o cepillos metálicos.

-Omitir el secado y guardar con humedad residual.

-Sobrecargar la cámara o apoyar paquetes en paredes.

-Saltar indicadores internos y registros de ciclo.

Seguridad, eficiencia y Belovet

Cuando el instrumental responde, el quirófano respira. Belovet comprende esa exigencia diaria. El equipo asesora en la selección de instrumental, compatibilidad con los procesos de reprocesamiento y buenas prácticas para alargar la vida útil de las piezas.

Si el objetivo es estandarizar el protocolo o renovar surtidos clave, se puede consultar el catálogo de Belovet y la guía personalizada para el flujo de trabajo. Los pacientes ganarán seguridad y confianza en el equipo.

