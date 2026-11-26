Manzana Reparada da un nuevo paso en su expansión con el lanzamiento de vendetutelefono.es - Manzana Reparada
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 26 de noviembre de 2026.-
La compañía refuerza su estrategia de crecimiento con una plataforma de compra de teléfonos móviles a particulares en toda España, ofreciendo tasaciones en tan solo 30 segundos y pagos en 24 horas tras la recepción y revisión del dispositivo.
Manzana Reparada continúa avanzando en su ambicioso proyecto de expansión e innovación con el lanzamiento de www.vendetutelefono.es, una nueva plataforma online especializada en la compra de teléfonos móviles a particulares a nivel nacional.
Este nuevo proyecto nace como respuesta a la creciente demanda de numerosos clientes que, durante los últimos años, han mostrado su interés en vender sus dispositivos de una forma rápida, cómoda, segura y con precios competitivos, sin necesidad de salir de casa.
La plataforma permitirá a cualquier usuario realizar una tasación de su teléfono en tan solo 30 segundos y recibir el pago en un plazo de 24 horas una vez recibido y revisado el dispositivo.
Con esta iniciativa, Manzana Reparada incorpora un nuevo pilar estratégico a su modelo de negocio, potenciando la adquisición directa de dispositivos, reduciendo intermediarios y optimizando su cadena de suministro. Todo ello permitirá a la compañía seguir reforzando su competitividad y ofrecer precios de venta aún más atractivos a sus clientes, manteniendo sus estándares de calidad y garantía.
Nuestro objetivo no es únicamente crecer, sino seguir transformando el mercado de la telefonía móvil. Queremos ofrecer a quienes venden sus dispositivos las mejores condiciones posibles y, al mismo tiempo, conseguir que nuestros clientes puedan adquirir teléfonos de máxima calidad a precios cada vez más competitivos.
Este lanzamiento supone un paso más en la consolidación de Manzana Reparada como empresa de referencia en el sector de la telefonía móvil, apostando por la innovación, la economía circular, la sostenibilidad y la democratización del acceso a la tecnología.
Con esta nueva línea de negocio, la compañía fortalece su ecosistema comercial, integrando la compra y venta de dispositivos bajo un mismo grupo empresarial y sentando las bases para continuar con su expansión a nivel nacional.
Dos plataformas, un mismo compromiso: ofrecer las mejores condiciones tanto a quienes venden como a quienes compran tecnología.
Manzana Reparada no solo quiere seguir siendo competitiva en el mercado: quiere marcar el ritmo de su evolución.
Contacto
Emisor: Manzana Reparada
Contacto: Manzana Reparada
Número de contacto: +34679692852