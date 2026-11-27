Hombre llamando por teléfono - Mapfre

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ofrece protección frente a estas situaciones en sus seguros de auto a todo riesgo, con y sin franquicia, y opcional en terceros ampliado

Madrid, 27 de noviembre de 2026.- Mapfre ha atendido 8.328 expedientes por daños materiales relacionados con accidentes de automóviles con animales cinegéticos entre enero y octubre de 2026, una cifra que refleja la relevancia creciente de este tipo de siniestros en las carreteras españolas.



Por zonas, el mayor volumen de expedientes atendidos por Mapfre hasta octubre de 2026 se concentra en el norte de España, con más de 4.000 incidentes, y en la zona centro, con 2.325. Les siguen Cataluña y Baleares, con 643 siniestros.



Estas cifras ponen de manifiesto que las colisiones con fauna constituyen un riesgo elevado en determinadas zonas del territorio y refuerzan la importancia de que los conductores comprueben las coberturas incluidas en su seguro.



Los datos adquieren especial relevancia ante el aumento de la siniestralidad relacionada con animales de caza (un 63% más desde 2018 según datos de ICEA) y la desigual protección existente en el mercado asegurador. El estudio sectorial Siniestralidad con especies cinegéticas, elaborado por ICEA y recientemente presentado, pone de relieve que cerca del 40% de las pólizas de automóviles analizadas en España no incorpora cobertura frente a los daños ocasionados por una colisión con animales cinegéticos.



Frente a esta situación, Mapfre ofrece a sus clientes protección en este tipo de accidentes, ya que la garantía está incluida en los seguros a todo riesgo de la compañía, con y sin franquicia, y se puede incorporar como opcional en el seguro terceros ampliado, cubriendo así los daños que pueda sufrir el vehículo como consecuencia de una colisión con especies cinegéticas.



El estudio sectorial de ICEA señala que en 2025 se identificaron 40.887 accidentes de tráfico con especies cinegéticas en España, más de 110 al día, y que su impacto económico también ha aumentado. El coste medio de un accidente con un animal cinegético, según el informe, alcanzó los 2.123 euros en 2025, un 24,2% más que en 2019.



Ante esta situación, desde Mapfre recomienda a los conductores comprobar qué coberturas tienen incluidas en su póliza para que se aseguren de que circulan con una protección adecuada.

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