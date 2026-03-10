Mapfre lanza Mapfre Contigo, un nuevo servicio que alerta de riesgos meteorológicos extremos

Infografía Mapfre Contigo - Mapfre

Madrid, 10 de marzo de 2026.-Mapfre acaba de lanzar Mapfre Contigo, un servicio de avisos meteorológicos que alerta a todos sus clientes del seguro de hogar de los posibles riesgos climáticos que pueden ocurrir en su zona. Las notificaciones llegan con 24 horas de antelación vía WhatsApp o por la app de Mapfre, a elección del usuario

Gracias al cruce de datos meteorológicos y datos geográficos, basados en el código postal de la vivienda asegurada, el sistema avisa de los riesgos de frío extremo, vientos fuertes, tormenta, nieve, olas de calor o danas. Además, de producirse un siniestro, los canales de comunicación dan la opción de que el cliente presente el parte de manera digital.



Mapfre ofrece a todos los clientes de su seguro de hogar la posibilidad de acceder a este servicio de manera gratuita, rápida y fácil, con el objetivo de proteger a los asegurados y sus bienes de cualquier posible incidencia meteorológica. De hecho, en el caso de tener más de una residencia asegurada por la compañía, el sistema se aplicaría a todas las establecidas por el cliente.



El sistema funciona de la siguiente manera: se detectan riesgos meteorológicos en la ubicación correspondiente al código postal de la vivienda asegurada y Mapfre Contigo genera una serie de respuestas acorde a las alertas, que manda por la app de Mapfre o por WhatsApp, según el canal que haya activado el usuario. Se envían dos o tres mensajes, respectivamente.



1. Avisos nominativos de las alertas rojas y naranjas que pueden suceder en la zona del hogar asegurado. El mensaje incluye consejos preventivos en función del tipo de fenómeno meteorológico.



2. Enlace para acceder al parte de manera digital, en caso de que sea necesario.



3. ¿Qué tal ha ido? Posteriormente, el sistema pregunta por la situación y desactiva la alerta. Procede entonces a enviar una encuesta de satisfacción por WhatsApp.



Mapfre Contigo es una apuesta más de la compañía por la personalización del seguro y por la protección de las personas. Responde a los valores de eficiencia, agilidad, innovación, seguridad y foco en la prevención que promueve la aseguradora y potencia el servicio de sus seguros de hogar.



Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.

