Mappedin y Cenomi Centers ofrecerán una experiencia interactiva en centros comerciales de Arabia Saudita

- Mappedin y Cenomi Centers se asocian para ofrecer una experiencia interactiva en centros comerciales de Arabia Saudita

Una experiencia de orientación y navegación prémium para compradores, creada con una plataforma de mapeo de interiores escalable y flexible

WATERLOO, ON y RIAD, Arabia Saudita, 5 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Mappedin, líder en mapeo de interiores que está transformando la forma en que se experimentan, gestionan y comprenden los espacios, y Cenomi Centers, principal propietario, operador y desarrollador de destinos de estilo de vida contemporáneos en Arabia Saudita, anunciaron hoy su asociación para ofrecer orientación interactiva en la cartera de 21 propiedades de Cenomi Centers, incluyendo Mall of Arabia Jeddah y Nakheel Mall Riyadh.

Esta alianza incorpora una solución de orientación multicanal a la cartera de Cenomi Centers, creando una experiencia prémium para todos los visitantes. Gracias a las actualizaciones de mapas en tiempo real de Mappedin, un diseño adaptable a dispositivos móviles y una experiencia digital personalizada, los clientes ahora pueden acceder a mapas interactivos y actualizados del centro comercial, así como a indicaciones paso a paso, tanto desde casa como desde cualquier lugar, con el lanzamiento de la aplicación móvil Cenomi Plus para iOS y Android.

"Para empresas innovadoras como Cenomi Centers, ofrecer experiencias de primer nivel es fundamental. Nuestra plataforma permite a Cenomi Centers gestionar sus mapas de forma eficiente, garantizando la excelencia operativa y una experiencia de usuario impecable. En el mundo digital actual, la precisión y la facilidad de uso son primordiales, y Cenomi Centers ahora utiliza la mejor plataforma para ofrecerlas en toda su cartera", afirmó Hongwei Liu, fundador y consejero delegado de Mappedin.

El equipo de Cenomi Centers está utilizando la potente plataforma de gestión de contenidos de Mappedin para actualizar constantemente sus mapas, incluyendo la traducción al árabe y la validación de puntos de interés. En la siguiente fase, se integrarán los mapas web en los sitios web de sus centros y se introducirán directorios digitales premium, ampliando aún más las capacidades omnicanal de Cenomi.

"En Cenomi Centers estamos encantados de colaborar con Mappedin y aprovechar al máximo su plataforma de gestión de mapas, líder en el sector, para ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes. Nos comprometemos a implementar las mejores tecnologías para ampliar los límites de lo que puede ser un centro comercial y de estilo de vida, y nuestra colaboración con Mappedin es un claro ejemplo de este enfoque", declaró Alison Rehill-Erguven, consejera delegada de Cenomi Centers.

"Nos entusiasma seguir colaborando con Cenomi Centers, un líder reconocido en destinos comerciales y de estilo de vida. Esta alianza demuestra la escalabilidad y flexibilidad de nuestra plataforma, y esperamos apoyar a Cenomi Centers en su constante innovación y mejora de la experiencia de compra para sus visitantes", añadió Liu.

Acerca de Cenomi Centers

Cenomi Centers es la empresa líder en propiedad, operación y desarrollo de centros comerciales de estilo de vida contemporáneos en Arabia Saudita. Durante más de dos décadas, la compañía ha ofrecido a sus clientes una gama completa de centros comerciales de alta calidad que cumplen con los estándares internacionales, ubicados en las zonas más atractivas del país para satisfacer todas las necesidades de compra y las exigencias del mercado.

Actualmente, Cenomi Centers cuenta con una cartera de 21 propiedades, con más de 4.200 tiendas estratégicamente ubicadas en 10 de las principales ciudades de Arabia Saudita. Entre sus proyectos se incluyen varios centros comerciales emblemáticos, como Mall of Arabia Jeddah y Nakheel Mall Riyadh, uno de los favoritos de los consumidores en Riad. Con una superficie bruta alquilable (SBA) total de casi 1,3 millones de metros cuadrados, los centros comerciales de la compañía ofrecen a los compradores saudíes su punto de acceso preferido a una amplia gama de marcas minoristas internacionales, regionales y locales.

Para más información sobre Cenomi Centers, visite www.cenomicenters.com.

Acerca de Mappedin

Mappedin es la plataforma líder de mapeo de interiores que está transformando la forma en que se experimentan, gestionan y comprenden los espacios públicos. Diseñada para la escalabilidad y con la confianza de las marcas más importantes del mundo, nuestras herramientas con IA hacen que el mapeo de interiores sea rápido, flexible y fácil de integrar, potenciando las experiencias en interiores en los principales destinos del mundo. Con miles de millones de metros cuadrados mapeados en 57 países, ayudamos a que los espacios públicos sean más fáciles de explorar, más sencillos de gestionar y más seguros para todos los visitantes. Para obtener más información sobre Mappedin, visite mappedin.com.

