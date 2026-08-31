Máquinas Febal renueva su web y refuerza la distribución de la marca Bützmann

Máquinas Bützmann, marca destacada en www.maquinasfebal.es - Oscar Navarro

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía española especializada en maquinaria de hostelería actualiza su plataforma online para facilitar el acceso a equipos profesionales y confirma su asistencia a la feria Gastrónoma 2026

Valencia, 31 de agosto de 2026.- Máquinas Febal, empresa con más de 25 años de trayectoria en la venta, alquiler y reparación de maquinaria profesional para alimentación y hostelería, ha presentado la renovación de su sitio web www.maquinasfebal.es. La compañía, con sede en Paterna (Valencia), mantiene su actividad de distribución nacional e internacional, ofreciendo un servicio técnico propio para todo el territorio español y un plazo de entrega inferior a 72 horas para sus clientes, que incluyen carniceros, pescaderos, hosteleros y medianas industrias alimentarias.



La nueva plataforma digital ha sido diseñada para optimizar la experiencia de los profesionales del sector, organizando su catálogo por segmentos de negocio como restaurantes, bares, cafeterías, cocinas centrales, charcuterías y grupos de restauración. Asimismo, la web clasifica los productos en categorías específicas de envasado, corte, cocción y elaboración de alimentos, facilitando la búsqueda entre un catálogo que incluye marcas como Reiserpack, Sap, Tre Spade, Medoc, Kolossal, Egarvac, Vesta Precision, Bützmann, Febal, Berkel, Braher, Sammic, Talsa, Orved y Manconi.



Entre las marcas con mayor presencia en la renovada web destaca Bützmann, fabricante de maquinaria de acero inoxidable para el despiece, envasado y elaboración de alimentos. La oferta comercial incluye equipos con valoraciones de clientes como la envasadora de vacío con campana Bützmann W-30, valorada con 4,67 sobre 5 y disponible por 890 euros, o el cutter profesional Bützmann C-6, que cuenta con una valoración máxima de 5 sobre 5 y un precio de 490 euros (IVA incluido).



Otros equipos disponibles incluyen la envasadora Bützmann W-50 GAS a 1.650 euros, la cortadora de verduras Bützmann CH-300 desde 480 euros, la freidora automática Bützmann 28L a 2.170 euros y la picadora de carne Bützmann BTK-32. Esta última, con una producción de hasta 350 kg/h, cuenta con una valoración de los clientes de 5 sobre 5 y se comercializa por 945 euros (IVA incluido). Todos los productos de la marca Bützmann comercializados por la empresa incluyen garantía de hasta 3 años, servicio técnico con repuestos garantizados y la opción de financiación a tres meses sin intereses.



Además de su actividad online, la empresa mantiene abierto un showroom físico en su sede de Paterna, donde los profesionales pueden probar la maquinaria antes de formalizar la compra. En relación con el desarrollo de su actividad, la compañía confirma su participación en la feria Gastrónoma 2026, que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia. En este evento, Máquinas Febal presentará su renovada web y los equipos de su catálogo ante el público profesional asistente.

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