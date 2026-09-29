Máquinas multifunción; una solución completa para entrenar en casa - Behumax

(Información remitida por la empresa firmante)

La evolución del entrenamiento doméstico está impulsando soluciones cada vez más completas, versátiles y capaces de aprovechar mejor el espacio. Behumax refuerza su apuesta por este segmento con una amplia gama de máquinas multifunción diseñada para trasladar el entrenamiento de fuerza al hogar.

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- Entrenar en casa ha dejado de significar necesariamente disponer de unas mancuernas, un banco y varios accesorios repartidos por una habitación. La evolución del equipamiento fitness permite concentrar cada vez más posibilidades de entrenamiento en una única estructura, facilitando la creación de auténticos gimnasios domésticos incluso cuando el espacio disponible es limitado.

Dentro de esta tendencia, las máquinas multifunción se han convertido en una de las alternativas más completas para quienes buscan desarrollar un entrenamiento de fuerza variado sin instalar diferentes equipos independientes.

Behumax lleva años apostando por esta categoría y cuenta actualmente con una amplia gama de máquinas multifunción orientadas a diferentes perfiles, niveles de entrenamiento y espacios. Su objetivo es ofrecer soluciones que permitan trabajar los principales grupos musculares desde casa y configurar rutinas completas utilizando un solo equipo.

Una solución para entrenar todo el cuerpo en casa

La principal ventaja de una máquina multifunción se encuentra precisamente en su versatilidad.

Mediante la combinación de estaciones, sistemas de poleas, bloques de peso y diferentes posiciones de trabajo, este tipo de equipamiento permite realizar ejercicios dirigidos al pecho, espalda, hombros, brazos, piernas, glúteos o zona abdominal sin tener que desplazarse entre distintas máquinas.

Esta concentración de funciones resulta especialmente interesante para quienes quieren crear un gimnasio en casa y necesitan optimizar el espacio disponible.

Además, trabajar con sistemas guiados y cargas seleccionables facilita la adaptación del entrenamiento a diferentes niveles. El usuario puede modificar la resistencia y seleccionar distintos ejercicios dentro de una misma sesión, favoreciendo una progresión gradual sin necesidad de incorporar constantemente nuevo equipamiento.

La gama de máquinas multifunción de Behumax responde precisamente a esta idea: ofrecer diferentes configuraciones para que cada usuario pueda encontrar una solución acorde a su espacio, experiencia y objetivos de entrenamiento.

Entre sus propuestas se encuentran desde modelos enfocados específicamente al home gym hasta estructuras semiprofesionales capaces de reunir numerosas estaciones y posibilidades de ejercicio.

Multigym 650 PRO: más de 50 ejercicios y barra Smith

En la parte más completa de la gama se encuentra la Máquina Multifunción Multigym 650 PRO, una estructura semiprofesional concebida para realizar un entrenamiento integral del cuerpo.

Uno de sus principales elementos diferenciales es la incorporación de una barra Smith guiada, que amplía las posibilidades de entrenamiento y permite combinar el trabajo tradicional de una máquina multifunción con movimientos asociados a este tipo de estructura.

A ello se suma una prensa de piernas integrada y la posibilidad de realizar más de 50 ejercicios, concentrando en un mismo equipo numerosas alternativas para trabajar tanto el tren superior como el inferior.

Su construcción en acero y la variedad de estaciones permiten que pueda adaptarse tanto a usuarios que comienzan a entrenar fuerza como a perfiles con mayor experiencia que buscan disponer de un equipamiento especialmente completo en casa.

Más información: behumax.com/producto/maquina-multifuncion-multigym-650-pro/

Multigym 560 PRO: tres puestos de entrenamiento en una sola estructura

Para quienes buscan ampliar las posibilidades de trabajo dentro de una misma máquina, la Multigym 560 PRO plantea una configuración con hasta tres puestos de entrenamiento simultáneos.

El equipo incorpora prensa de piernas y una estación de elevación vertical de rodillas, permitiendo integrar en una misma estructura ejercicios destinados a diferentes grupos musculares.

Dispone además de hasta 72 kg de carga por estación, lo que permite ajustar la intensidad del entrenamiento y evolucionar progresivamente.

La combinación de distintos puestos de trabajo resulta especialmente interesante en hogares en los que entrena más de una persona o para espacios en los que se busca conseguir una elevada variedad de ejercicios sin recurrir a varias máquinas independientes.

Más información: behumax.com/producto/maquina-multifuncion-multigym-560-pro/

Multigym 570 PRO: mayor protagonismo para el entrenamiento con poleas

La Máquina Multifunción Multigym 570 PRO introduce una configuración especialmente versátil gracias a su estación de poleas de cable doble.

Este sistema amplía las posibilidades de movimiento y facilita la incorporación de ejercicios para diferentes grupos musculares dentro de una misma rutina. La máquina añade además una prensa de piernas integrada y ofrece hasta 72 kg de carga por estación.

Su diseño permite adaptar el entrenamiento a diferentes niveles de experiencia y combinar ejercicios guiados con movimientos realizados mediante cables, proporcionando una mayor variedad a las sesiones de fuerza.

La Multigym 570 PRO está concebida como una solución semiprofesional para quienes buscan llevar el entrenamiento doméstico un paso más allá sin necesidad de instalar diferentes estaciones independientes.

Más información: behumax.com/producto/maquina-multifuncion-multigym-570-pro/

Multigym 450 PRO: más de 40 ejercicios para crear un gimnasio doméstico

La Multigym 450 PRO representa una alternativa orientada específicamente al gimnasio en casa.

Permite realizar más de 40 ejercicios utilizando una sola estructura e incorpora una prensa de piernas integrada, sistema de poleas y un bloque de 68 kg en placas ajustables.

Esta configuración permite trabajar pecho, espalda, brazos, piernas y abdomen, modificando tanto el ejercicio como la carga utilizada durante cada sesión.

Su planteamiento busca reunir variedad de entrenamiento y aprovechamiento del espacio, dos de los principales requisitos de quienes quieren crear una zona de musculación dentro de casa.

Más información: behumax.com/producto/maquina-multifuncion-multigym-450-pro/

Aprovechar mejor el espacio sin renunciar a la variedad

El crecimiento del entrenamiento en casa también está cambiando la forma de elegir el equipamiento. Ya no se trata únicamente de incorporar una máquina a una habitación, sino de conseguir que cada metro disponible permita desarrollar el mayor número posible de ejercicios.

En ese escenario, las máquinas multifunción encuentran uno de sus principales argumentos.

Concentrar diferentes estaciones y posibilidades de entrenamiento en una única estructura permite reducir la cantidad de equipamiento necesario y simplificar la creación de una zona dedicada al ejercicio.

La amplitud de la gama de Behumax permite además elegir entre configuraciones diferentes en función del espacio disponible y del tipo de entrenamiento que se quiera desarrollar.

Desde modelos domésticos hasta alternativas semiprofesionales con varias estaciones, prensa de piernas, sistemas de poleas o barra Smith, el objetivo común es trasladar al hogar una experiencia de entrenamiento de fuerza cada vez más completa.

Una evolución que confirma que disponer de menos espacio ya no tiene por qué significar disponer de menos posibilidades para entrenar.

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