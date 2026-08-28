"7 maravillas de McDonald's": restaurantes inspirados en el espíritu de la ciudad

(Información remitida por la empresa firmante)

McDonald's Turquía reúne siete de sus restaurantes más emblemáticos —cada uno de ellos reconocido por su arquitectura, su ubicación y la experiencia que ofrece a los clientes— en el marco del proyecto "Las 7 maravillas de McDonald's". Desde Bodrum Yalıkavak hasta Istanbul Sirkeci, el proyecto integra la marca en la cultura local al tiempo que sitúa sus restaurantes a lo largo de rutas turísticas muy populares.

ESTAMBUL, 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- McDonald's Turquía lleva un paso más allá su enfoque de diseño de restaurantes inspirado en la cultura local con "Las 7 maravillas de McDonald's", un proyecto que integra la cultura, la arquitectura y el estilo de vida de cada ciudad en la experiencia del restaurante. Repartidos por toda Turquía, los siete restaurantes — Bodrum Yalıkavak, İzmir Selçuk, Muğla Göcek, Antalya Land of Legends, Istanbul Sirkeci, İzmir Çeşme Drive-Thru y Antalya Merkez — están diseñados para reflejar el carácter de su entorno.

Siete ubicaciones, siete historias

Con sus excepcionales vistas de la puesta de sol, el restaurante de Bodrum Yalıkavak combina la experiencia de McDonald's con el ambiente característico de la costa del Egeo. El restaurante de İzmir Selçuk se inspira en el tejido histórico de Éfeso, combinando la arquitectura de piedra, arraigada en el patrimonio de la región, con una experiencia gastronómica contemporánea.

Situado en un puerto deportivo, el restaurante de Muğla Göcek presenta una arquitectura diseñada en armonía con las villas de los alrededores, así como un amplio jardín rodeado de vegetación. Además, ofrece un lugar acogedor para hacer una parada antes o después de un paseo en barco.

Inspirado en la arquitectura tradicional de piedra del Egeo, el restaurante con servicio de drive-thru de İzmir Çeşme refleja el animado ritmo de Çeşme a través de su amplia zona al aire libre y su servicio de drive-thru. De fácil acceso, es una parada ideal tanto para comer como para tomar un café.

El restaurante Antalya Land of Legends traslada el mundo de diversión y entretenimiento del parque temático al entorno del restaurante. Sus coloridos interiores, las zonas de juego y la mesa de juegos digitales interactiva crean un ambiente atractivo para los niños, mientras que las amplias zonas de descanso permiten a las familias relajarse y pasar tiempo juntas.

Situado cerca de Kaleiçi y de la Ruta de Licia, el restaurante Antalya Merkez destaca por su amplio jardín al aire libre. Los materiales naturales y una suave paleta de colores pastel dan forma a un interior que complementa el carácter histórico de la zona circundante.

Ubicado en un edificio histórico dentro de una zona protegida, el restaurante Istanbul Sirkeci sumerge a los comensales en el ambiente del Estambul antiguo gracias a su diseño característico. Con vistas al Bósforo y a la Torre de Galata, ofrece un lugar memorable para hacer una pausa en el corazón de la ciudad, tanto para los residentes como para los visitantes que exploran Estambul.

Tras señalar que McDonald's Turquía ha abierto 38 nuevos restaurantes este año, lo que eleva su total a nivel nacional a 332, el consejero delegado, Mwaffak Kanjee, afirmó:

"En McDonald's Turquía seguimos creciendo con una perspectiva de inversión a largo plazo. Con cada nuevo restaurante, acercamos nuestra marca a más personas, al tiempo que contribuimos al empleo local, a las economías regionales y a la vida de la comunidad. A la hora de planificar nuevas ubicaciones, tenemos en cuenta el ritmo de cada ciudad, su identidad arquitectónica, los estilos de vida locales y las expectativas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es reflejar este sentido de pertenencia a lo largo de toda la experiencia en el restaurante".

Para obtener más información, visite: https://www.mcdonalds.com.tr/restoranlar

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