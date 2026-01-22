MARCA CE PARA LA NUEVA GAMA DE DIÁMETROS DE LA ENDOPRÓTESIS GORE® VIATORR® TIPS CON EXPANSIÓN CONTROLADA

(Información remitida por la empresa firmante)

El dispositivo Trusted TIPS es el primero aprobado en ofrecer un rango de diámetro de 6 a 10 mm, lo que proporciona un mayor control a los médicos que tratan la hipertensión portal.

PUTZBRUNN, Alemania, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates Medical Products (Gore) anunció hoy la aprobación de la marca CE de la nueva gama de diámetros de 6-10 mm para la endoprótesis GORE VIATORR TIPS con expansión controlada.

Con más de 25 años de innovación en hipertensión portal, el rango de diámetros ampliado ofrece a los médicos la flexibilidad de personalizar el tratamiento según las necesidades individuales del paciente, con la confianza que brinda la tecnología de expansión controlada de Gore.

Un legado de control duradero

El dispositivo VIATORR permite un control consistente y personalizado del diámetro de la derivación para lograr un gradiente de presión portal objetivo. Previamente aprobado con un rango de diámetro de 8 a 10 mm, la última versión del dispositivo ofrece a los médicos más opciones para equilibrar el gradiente de presión portal deseado y los riesgos asociados con una derivación excesiva.

"Mi investigación y experiencia clínica con el profesor F. Vizzutti han demostrado consistentemente que optimizar el diámetro de la derivación es crucial para mejorar los resultados en la hipertensión portal. Los dispositivos de menor diámetro pueden reducir significativamente complicaciones como la encefalopatía hepática y la sobrecarga cardíaca. El dispositivo VIATORR con tecnología de expansión controlada representa una evolución importante, que permite adaptar con precisión el tamaño de la derivación a las necesidades individuales del paciente. Esto no es solo una mejora técnica, sino que podría proporcionar una mejora significativa para quienes viven con hipertensión portal". Profesor Filippo Schepis, Jefe del Laboratorio de Hemodinámica Hepática del Hospital Universitario de Módena, Italia.

Rendimiento a largo plazo, comprobado a lo largo del tiempo

El dispositivo VIATORR sigue siendo el único dispositivo TIPS con cobertura, con más de dos décadas de rendimiento clínico y más de 500 publicaciones que respaldan un historial de permeabilidad y fiabilidad. Fabricado con el revestimiento de injerto de ePTFE patentado por Gore, el dispositivo está diseñado para resistir la permeación de bilis y mucina, causas comunes de pérdida de permeabilidad en los TIPS.

"Se espera que la introducción en la práctica clínica de las endoprótesis GORE VIATORR TIPS con expansión controlada, con diámetros de entre 6 y 10 mm, represente un avance significativo en el tratamiento de pacientes con complicaciones de la hipertensión portal. Actualmente, está bien establecido que las TIPS de diámetro pequeño pueden lograr una reducción efectiva del gradiente de presión portal, a la vez que disminuyen sustancialmente el riesgo de sobrecarga cardíaca y encefalopatía hepática. La disponibilidad de estos dispositivos permitirá un enfoque más personalizado para la calibración de la derivación, optimizando la descompensación portal y minimizando las repercusiones sistémicas", afirmó Roberto Miraglia, ISMETT, Palermo, Italia.

Equilibrio entre resultados y cuidado

Los procedimientos TIPS requieren un equilibrio cuidadoso: una derivación excesiva puede provocar complicaciones como encefalopatía hepática y sobrecarga cardíaca derecha, mientras que una derivación insuficiente puede no aliviar suficientemente las complicaciones de la hipertensión portal.

"La tecnología de expansión controlada se basa en el legado de rendimiento predecible del dispositivo VIATORR", afirmó Thomas Wiersma, especialista de producto para EMEA, de la división de productos médicos de Gore. "Ahora, con una gama de diámetros más amplia en un solo dispositivo, no solo mejoramos el control durante la implantación, sino que también ofrecemos más opciones a los médicos sin aumentar el inventario".

Para obtener más información sobre el dispositivo VIATORR, incluyendo la permeabilidad a largo plazo y los resultados en comparación con la terapia sin TIPS, visite goremedical.com/en-emea/products/viatorr

Productos médicos

Gore diseña dispositivos médicos que tratan diversas afecciones cardiovasculares y de otro tipo. Con más de 55 millones de dispositivos médicos implantados a lo largo de más de 45 años, Gore se basa en su legado de mejorar los resultados de los pacientes mediante la investigación, la educación y las iniciativas de calidad. El rendimiento del producto, la facilidad de uso y la calidad del servicio proporcionan ahorros sostenibles para médicos, hospitales y aseguradoras. Gore colabora con los profesionales clínicos y, a través de esta colaboración, estamos mejorando vidas. Para más información, visite https://www.goremedical.com/en-emea

Acerca de Gore

W. L. Gore & Associates es una empresa global de ciencia de materiales dedicada a transformar industrias y mejorar vidas. Desde 1958, Gore ha resuelto desafíos técnicos complejos en entornos exigentes, desde el espacio exterior hasta las cumbres más altas del mundo y el funcionamiento interno del cuerpo humano. Con aproximadamente 13.000 asociados y una sólida cultura de trabajo en equipo.

Consulte las instrucciones de uso eifu.goremedical.com

Consulte las instrucciones de uso en eifu.goremedical.com para obtener una descripción completa de todas las indicaciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones aplicables en los mercados donde este producto está disponible. Solo con receta médica.

Es posible que los productos mencionados no estén disponibles en todos los mercados.

