La marca Flex Seal® se lanza en Amazon Europa y amplía su presencia global en el comercio electrónico

SUNRISE, Fla., 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La familia de productos Flex Seal, líder en soluciones de sellado y unión adhesiva, se enorgullece de anunciar el lanzamiento oficial de su marca en Amazon Europa. Esta estrategia marca un hito importante en la expansión global de la compañía, abriendo las puertas a uno de los mercados de comercio electrónico más potentes del mundo.

"Durante años, hemos trabajado con ahínco para sentar las bases de este lanzamiento", declaró Phil Swift, consejero delegado y portavoz de la familia de productos Flex Seal. "Este es un gran paso adelante en nuestra misión de llevar el poder de Flex Seal a clientes de todo el mundo, y estamos sumamente entusiasmados".

Tras el éxito de la marca en Canadá, México y otros mercados internacionales, el lanzamiento de Amazon Europa posiciona a Flex Seal para generar un fuerte impulso en todo el continente. Además, sienta las bases para una futura presencia minorista en países clave de la región.

La campaña destacará dos de los productos más populares de la marca:

Cinta flexible : Cinta impermeable y superresistente que sella al instante el aire, el agua y la humedad.

: Cinta impermeable y superresistente que sella al instante el aire, el agua y la humedad. Cinta adhesiva flexible superancha: Cinta adhesiva resistente hasta un 300% más ancha que la cinta adhesiva estándar de 4,7 cm (1,88") y que proporciona la máxima resistencia de adhesión a prácticamente cualquier superficie.

Ambos productos ocuparán un lugar destacado en el contenido de la campaña y en la nueva tienda de la marca en Amazon Europa, ofreciendo a los clientes una poderosa introducción a la línea Flex Seal.

Las cintas Flex y Flex Super Wide Duct Tape ya están disponibles en Amazon Europa. Para obtener más información sobre los productos Flex Seal, visite www.flexsealproducts.com.

Acerca de la familia de productos Flex Seal: Swift Response, LLC distribuye y comercializa la familia de productos Flex Seal. Fundada en el año 2011, la empresa ofrece diversos productos de reparación y mantenimiento del hogar para aficionados al bricolaje, especializándose en impermeabilización, adhesivos, uniones y sellado.

Contacto de medios: Ana Cadena, representante de relaciones públicas,acadena@swiftdrtv.com.

