Marcaropa: ¿Qué tipo de mascarilla aconseja la OCU?

En el último año, los hábitos sociales han cambiado en todo el mundo. El distanciamiento social, la higiene frecuente de manos y el uso de mascarillas, marcan la nueva normalidad, con el único objetivo: prevenir el contagio. La mascarilla se ha convertido en un signo de protección y solidaridad. Tanto el Gobierno de España como la OCU recomiendan el uso de mascarillas higiénicas reutilizables para la población. Las Mascarillas de Marcaropa obtienen puntuación de buena calidad, según el estudio de la OCU

En los países orientales como Japón, el uso de las mascarillas protectoras ya era un hábito entre los ciudadanos. En junio, la OMS actualizó sus recomendaciones e indicó su utilización en lugares públicos. Desde entonces, su uso se ha vuelto obligatorio en la mayoría de ciudades del mundo, incluso multando si no se hace uso de ellas en lugares públicos. Actualmente, se cree que su uso continuará incluso después de controlada la COVID-19, por motivos de salud e higiene.



El uso de la mascarilla se ha convertido en un signo de protección y solidaridad entre la población no sanitaria, puesto que el enfermo reduce el contagio y la persona sana evita infectarse.



En plena tercera ola, ha saltado la polémica sobre cuál es el tipo de mascarilla que se debe utilizar, si es suficiente utilizar las higiénicas o si es preferible usar las médicas. Algunos países de Europa como Alemania han prohibido el uso de mascarillas de tela, Austria obliga a utilizar las FFP2 en espacios cerrados como transporte y comercio.



El precio de las mascarillas FFP2 no está regulado en España, lo que hace que el precio sea elevado y que su uso quede limitado a las familias con mayor capacidad económica. Si se impusiera en toda Europa la obligatoriedad de uso de estas mascarillas, el personal sanitario podría sufrir riesgo de desabastecimiento.



Por otro lado, el impacto ambiental del uso de mascarillas desechables ya es un problema real. Una mascarilla higiénica abandonada en un entorno natural puede tardar entre 300 y 400 años en degradarse. Y durante ese período puede afectar a la flora y fauna, al agua o incluso acabar en el mar. Es necesario hacer un uso responsable para reducir la cantidad de residuos generados. En el caso de utilizar mascarilla de un solo uso, se deben depositar en el contenedor gris, así como los guantes, nunca en el contenedor de residuos orgánicos.



Tanto el Gobierno de España como la OCU recomiendan el uso de mascarillas higiénicas reutilizables para la población, así como el uso de guantes solo en circunstancias concretas, siendo preferible ser riguroso en las medidas de higiene.



Las mascarillas higiénicas reutilizables son una opción segura y recomendable, por su respirabilidad y eficacia, para su uso en condiciones normales por población sana, afirma la Organización de Consumidores y Usuarios. Siempre y cuando cumplan la UNE0065:2020, se ajusten bien al rostro y se cambien con la frecuencia necesaria, es decir cada 4 horas de uso continuado.



Las mascarillas que ofrecen en Marcaropa han obtenido muy buena puntuación en el comparador que realiza la OCU, considerándolas de buena calidad en su clasificación. Tanto los modelos BAB como los RBT se adecuan al cumplimiento de la UNE0065:2020. Se puede escoger entre talla S, M y L, para que se ajuste a la medida necesaria. Para niño hay diseños de súper héroe, de ladybug, corazones, Spiderman, súper coco, camuflaje, etc. y para adulto también hay múltiples diseños.



Cada mes la Oficina del Consumidor, OCU, saca las mejores mascarillas, en febrero las mejores son las mascarillas del Futbol Club Barcelona con el logo de su escudo y las mascarillas de Marcaropa, en sus diferentes diseños, siendo estas últimas las que tienen un precio por uso menor, 0,22€/uso.



La ventaja es que al ser reutilizables, además de proteger, son cuidadosas con el medio ambiente, son económicas y seguras.







