Marco de trabajo Nuix Neo Generative AI

(Información remitida por la empresa firmante)

Capa de orquestación de IA generativa de nivel empresarial y bajo gobernanza para la inteligencia de datos no estructurados

SÍDNEY, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Nuix (ASX: NXL) anuncia el marco Nuix Neo Generative AI (Gen AI), que aborda directamente las preocupaciones sobre gobernanza, confianza y auditabilidad que han limitado el uso de grandes modelos de lenguaje (LLM) y Gen AI en asuntos legales, de riesgos y de investigación de gran trascendencia.

El marco Gen AI de Nuix Neo es una capa de orquestación gobernada diseñada para aplicar la IA generativa a los datos estructurados y no estructurados de las organizaciones, garantizando la auditabilidad, los mecanismos de control y la gestión de costes que exige el uso empresarial. Combina telemetría apta para auditorías y controles de seguridad basados en políticas para respaldar la integridad probatoria y los controles de uso corporativo de los LLM. Asimismo, supervisa y mide el uso de tokens para evitar costes descontrolados, a la vez que gestiona de forma inteligente la ventana de contexto para fundamentar las respuestas y reforzar la fiabilidad de los resultados generados por la IA.

Este marco permite conectar de manera responsable y auditable el LLM elegido por el cliente con datos empresariales que han sido seleccionados y preparados por la plataforma Nuix Neo con rigor forense y solidez jurídica. La plataforma Nuix Neo aprovecha más de 25 años de I+D para procesar datos no estructurados de organizaciones con calidad forense; de este modo, ofrece una capa de inteligencia de datos depurada y jurídicamente sólida, en la que confían cientos de las organizaciones más destacadas y con mayores responsabilidades del mundo. El marco Nuix Neo Gen AI aprovecha esta capa de inteligencia de datos y personaliza aún más la experiencia para operacionalizar el uso de los LLM seleccionados por los clientes, facilitando así la aplicación responsable y auditable de la IA generativa que exigen las organizaciones que gestionan asuntos de gran trascendencia.

Gracias al marco Nuix Neo Gen AI, los clientes conservan la flexibilidad de elegir el LLM y el proveedor que mejor se adapten a sus necesidades; dicha flexibilidad está diseñada para respaldar las decisiones de los clientes en cuanto a metas estratégicas, objetivos empresariales y su disposición para innovar. Nuix proporciona el marco de gobernanza que conecta de forma segura ese modelo con la capa de inteligencia de datos curados, la cual es generada por el motor de procesamiento de datos patentado de la plataforma Nuix Neo.

Esto permitió, por ejemplo, que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles seleccionara los modelos de IA más adecuados para sus operaciones y los integrara sin problemas en sus flujos de trabajo de Nuix Neo.

Una aplicación potente del marco Nuix Neo Gen AI

El marco Nuix Neo Gen AI permite ofrecer dos capacidades de gran potencia: Nuix Neo BYO AI y Nuix Neo AI Agent. Ambas aprovechan la infraestructura integral de nivel empresarial del marco para poner en funcionamiento los LLM de la manera que exigen las organizaciones que gestionan asuntos de alta criticidad.

Nuix Neo BYO AI

Nuix Neo BYO AI aprovecha el marco de trabajo Nuix Neo Gen AI y lo adapta aún más para permitir un análisis exhaustivo mediante IA de cada elemento de un conjunto de datos. En lugar de recurrir a otros enfoques que priorizan elementos o utilizan muestreos de subconjuntos, esta solución aplica flujos de trabajo reproducibles para procesar sistemáticamente cada elemento y generar informes estructurados, que incluyen enlaces a los elementos de origen y citas, facilitando así una actuación rápida y jurídicamente sólida desde una perspectiva forense, al tiempo que ofrece claridad y control sobre aspectos clave como el uso de tokens.

"Gracias a la IA más reciente de Nuix Neo, podemos implementar rápidamente soluciones específicas para los desafíos relacionados con la evidencia digital y los cuellos de botella en las investigaciones, cumpliendo al mismo tiempo con nuestras necesidades particulares de cumplimiento normativo. Poder aprovechar los últimos avances en IA manteniéndonos dentro de nuestro propio entorno actúa como un factor de aceleración", afirmó Donn Hoffman, director de privacidad y fiscal adjunto de distrito en la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

Nuix Neo Agentic AI

Nuix Neo AI Agent, una capacidad de investigación conversacional basada en Gen AI Framework, está disponible para los participantes pioneros, a través de Nuix Responsible Innovation Framework. AI Agent amplía la plataforma Nuix Neo, permitiendo a los analistas interrogar sus datos con razonamiento a través de texto, metadatos e imágenes, con acceso a todo el poder de las API de Nuix, incluido el contexto mejorado a partir de un gráfico de conocimiento seleccionado, de una manera consistente y auditable. El AI Agent está totalmente integrado en Nuix Neo, lo que permite a los analistas seguir cualquier pista, de forma totalmente gestionada, controlada y segura.

Además del potente procesamiento de datos y las capacidades deterministas de IA de Nuix Neo, las capacidades de Gen AI brindan flexibilidad y opciones a los clientes para aplicar la herramienta más adecuada para resolver casos de uso empresarial. Al igual que Nuix Neo BYO AI, el AI Agent opera con ese conjunto de datos curado y procesado forense en la plataforma Nuix Neo. Al igual que con cualquier capacidad de Gen AI, los resultados siguen siendo probabilísticos y deben verificarse con el material original y están destinados a respaldar, no reemplazar, el juicio de investigadores, analistas, revisores y profesionales legales cualificados.

Las organizaciones interesadas en el programa Nuix Neo Responsible Innovation Framework, o en ver el marco Gen AI en acción, pueden comunicarse con su representante de Nuix o visitar nuix.com/nuix-neo para obtener más información.

Acerca de NuixNuix es un proveedor líder de software de inteligencia y análisis de investigación que permite a los clientes convertirse en una fuerza para el bien al descubrir la verdad en el mundo digital. Ayudamos a los clientes a recopilar, procesar y revisar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, haciéndolos susceptibles de búsqueda y utilizables a gran escala y velocidad, con precisión forense.

Para más información, visite nuix.com

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