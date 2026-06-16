Marconi Technologies seleccionada para suministrar radios tácticas Orion X650 a las fuerzas armadas polacas

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta capacidad proporcionará conectividad móvil segura en el flanco oriental de la OTAN.

MONTREAL, 16 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Marconi Technologies y el integrador de defensa polaco Enamor International han sido seleccionados para suministrar radios MANET de alta capacidad Orion X650 al ejército polaco, proporcionando una red de retorno móvil y resistente para comunicaciones 5G. Las entregas, que se extenderán durante varios años, comenzarán a finales de este año.

El contrato respalda directamente las prioridades de inversión en defensa de Polonia en el marco del instrumento de Acción de Seguridad para Europa (SAFE) de la UE, acelerando la modernización militar del país a lo largo del flanco oriental de la OTAN.

Orion X650 es una radio táctica definida por software de sexta generación, diseñada para comunicaciones de alto rendimiento en entornos hostiles. Está concebida para misiones que exigen agilidad de frecuencia y capacidad de supervivencia, tanto en movimiento como en paradas repentinas. Con cuatro puertos RF, puede configurarse como dos canales de radio independientes (sustituyendo a dos radios en red) o como un único canal compatible con 4x4 MIMO para maximizar el rendimiento y la resistencia. Su diseño robusto garantiza un funcionamiento fiable en aire, tierra y mar.

Para las fuerzas de defensa polacas, X650 servirá como columna vertebral de transporte de datos que conectará los nodos C2 habilitados para 5G, extendiendo la capacidad de banda ancha móvil a las unidades desplegadas y dispersas, al tiempo que mantiene la resistencia contra las amenazas de guerra electrónica.

"El compromiso de Polonia con el desarrollo de capacidades de defensa soberanas y resilientes coincide con nuestra visión como empresa con sede en Canadá", declaró Alain Cohen, consejero delegado de Marconi Technologies. "La elección de nuestros socios polacos, Enamor International, para suministrar la Orion X650 al flanco oriental de la OTAN no es simplemente un contrato ventajoso para ambas compañías; es una muestra de que los aliados con ideas afines, que invierten seriamente en su propia defensa, pueden encontrar socios reales en diversos sectores industriales".

La selección se produce tras exhaustivas pruebas realizadas en el país, durante las cuales las radios Orion, que operan en drones, vehículos y posiciones fijas, validaron la interoperabilidad, el rendimiento y la flexibilidad operativa en ubicaciones dispersas por toda Polonia.

La alianza entre Marconi y Enamor International posiciona a ambas compañías para apoyar la modernización de las comunicaciones tácticas de Polonia en general, a medida que los programas financiados por SAFE avanzan hasta 2030.

Acerca de Marconi Technologies

Marconi Technologies es una empresa de tecnología de defensa dirigida por veteranos, con sede en Montreal, Quebec, y operaciones de desarrollo y fabricación en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Desarrolla y fabrica sistemas de comunicaciones avanzados de doble uso que abarcan todo el espectro táctico, desde radios tácticas de línea de visión hasta comunicaciones por satélite y de dispersión troposférica más allá de la línea de visión, para optimizar la toma de decisiones y fomentar la autonomía. La empresa ha entregado miles de sistemas (y sigue sumando) a la OTAN y a las fuerzas aliadas en todo el mundo.

Contacto: Fabrice Giguère, Swell Communications, fabrice@swellcommunications.ca, 514 262-2437

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