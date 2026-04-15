Margaux Romano gana el 16º Premio Internacional de Ilustración Bologna Children’s Book Fair-Fundación SM

Margaux Romano , ganadora 16º Premio Internacional de Ilustración Bologna Children’s Book Fair-Fundación SM - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

- El fallo se ha dado a conocer en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, uno de los principales encuentros del sector a nivel internacional.

- La joven ilustradora Margaux Romano ha sido reconocida por la originalidad y solidez artística de una obra que combina lenguaje abstracto y figurativo.

- El galardón, dotado con 15.000 euros, incluye la publicación de un álbum ilustrado infantil que será presentado en la Feria de Bolonia de 2027; la obra ganadora de la edición anterior, La danza del cielo y la tierra, de Maria Haiduk, se presentó esta semana en el Café de los Ilustradores.

Bolonia (Italia), 15 de abril de 2026.- La joven ilustradora Margaux Romano (Lodi, Italia, 2001) ha sido galardonada con el 16º Premio Internacional de Ilustración Bologna Children’s Book Fair-Fundación SM.

El fallo se ha dado a conocer en un acto celebrado en el Café de los Ilustradores de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, que ha presidido Elena Pasoli, directora de la Feria Infantil y Juvenil de Bolonia, y José Manuel Cidad, presidente de SM.

El jurado, compuesto por Anna y Elena Balbusso, conocidas como las gemelas Balbusso —dúo de artistas italianas que trabaja internacionalmente en los ámbitos de la ilustración, el arte y el diseño—; Stian Hole, ilustrador, diseñador gráfico y autor noruego de libros ilustrados; y Lara Peces Ruisánchez, directora artística de literatura infantil y juvenil en Ediciones SM (España), ha decidido otorgar por unanimidad el premio a Romano, de quien destaca que, pese a su juventud, muestra “una voz distintiva, profesional, audaz y con una fuerte personalidad”.

Su obra revela un brillante uso del contraste, tanto en las líneas y el color como en el tamaño de los elementos a lo largo de la doble página. Según los expertos, "consigue fusionar el lenguaje abstracto y el figurativo con una gran capacidad para organizar el espacio, equilibrando las zonas llenas y vacías, la luz y la sombra, incluso a través de la desproporción visual".

Además, subrayan que en su trabajo "se intuye un trasfondo filosófico de alienación o soledad, sentimientos humanos que un niño puede reconocer y con los que puede identificarse". "En el núcleo de su propuesta se encuentra una sólida cultura del diseño y una base artística muy consistente", concluyen.

El premio, dotado con 15.000 euros, conlleva también la creación de un álbum ilustrado infantil que será editado por SM y presentado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 2027.

Margaux Romano, ganadora en 2026

Nacida en Lodi (Italia) en 2001, actualmente reside en Bolonia, donde se trasladó para cursar estudios de Cómic e Ilustración en la Academia de Bellas Artes, formación que le ha permitido ampliar sus conocimientos en el ámbito de la ilustración. En la actualidad, cursa un máster en Ilustración en Ars in Fabula, que finalizará próximamente antes de incorporarse al ámbito profesional.

En los últimos años ha desarrollado diversos proyectos personales que le han brindado la oportunidad de participar en iniciativas de referencia del sector, como la Mostra Illustratori de la Feria del Libro Infantil de Bolonia (2024) y la Feria Internacional del Libro de Pekín (2024 y 2025).

Presentación del álbum El señor Kotsky de la ganadora de 2025

En el transcurso de la feria se ha presentado también el libro del ganador del XV Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM, El señor Kotsky, de la ucraniana Maria Haiduk.

Se trata de un cuento popular ucraniano en el que un gato viejo es abandonado por su dueño en un bosque. Allí conoce a una zorra a la que dice que él es el señor Kotsky. Ella lo admira y lo lleva a vivir a su guarida y dice a todos que el señor Kotsky es feroz y peligroso.

En el bosque se corre la voz y varios animales quieren conocerlo, así que le invitan a un festín, pero se esconden por miedo a que los ataque.

Premio Internacional de Ilustración Bologna Children’s Book Fair-Fundación SM

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, conocida por su especial dedicación a la ilustración del libro infantil, y la Fundación SM, uno de cuyos objetivos principales es la promoción del libro infantil y de la lectura, pusieron en marcha en 2009 este galardón, que busca impulsar la labor de artistas menores de 35 años, cuyas obras hayan sido seleccionados por la Feria de Bolonia para incluirlas en la Exposición de Ilustradores que se muestra durante su celebración.

Sobre la Fundación SM

Fundación SM es una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura, ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa. Le avala más de cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en España y países de Iberoamérica.

La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.

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