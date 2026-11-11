María Catalá Beauty abre su primera pop-up en Madrid para celebrar su segundo aniversario - María Catalá Beauty
(Información remitida por la empresa firmante)
Del 3 de noviembre al 28 de diciembre de 2026, la firma se instala en pleno Barrio de Malasaña con un espacio efímero para acercar al público sus últimas novedades.
Madrid, 11 de noviembre de 2026.- María Catalá Beauty cumple dos años y lo celebra con un paso que su comunidad llevaba tiempo esperando: su primer espacio físico. La firma ha elegido Malasaña, el barrio más artístico de Madrid, para abrir su primera pop-up en la calle del Pez 31, que estará abierta hasta el 28 de diciembre de 2026.
Durante ocho semanas, el público podrá conocer y experimentar sus icónicos pinceles y sus últimas innovaciones en maquillaje.
Toda la firma en un mismo espacio
La pop-up reúne por primera vez todas sus categorías: pinceles, productos de maquillaje y accesorios.
Una apertura en plena temporada navideña que marca un nuevo capítulo para la marca.
“Esta apertura me hace muchísima ilusión y también me anima a seguir soñando, a llevar María Catalá Beauty a más lugares y a compartir lo que hago con muchísimas más personas." declaa María Catalá.
RECORRIDO POR LA POP-UP
01 PINCELES: Expositor y muro con la colección completa
02 NOVEDADES: Vitrinas de maquillaje y accesorios
03 MAQUILLAJE: Tocadores profesionales con luz de camerino
04 DESCANSO: Zona lounge para hacer una pausa
By a Makeup Artist, for Makeup Artists
Con más de 15 años de experiencia como maquilladora y formadora de más de 20.000 personas con sus cursos online y presenciales, María Catalá ha desarrollado una forma propia de entender el maquillaje.
De esa trayectoria nace María Catalá Beauty, una marca de autora que pone el foco en las necesidades reales de las personas que disfrutan de maquillarse.
Su propuesta se sostiene sobre cuatro pilares —diseño, calidad, eficiencia y sostenibilidad— y se traduce en productos que combinan precisión profesional, diseño y rendimiento técnico.
“Abrir mi primera tienda pop-up en el centro de Madrid significa llegar a un lugar que ni siquiera me había permitido imaginar. Para mí, lo más emocionante es ver cómo ese sueño sigue creciendo gracias a la acogida de la marca, al apoyo de mi comunidad y a los profesionales que confían en mis productos y los utilizan en su trabajo.” declara María Catalá.
Pop-up Malasaña
FECHAS
Del 3 de noviembre al 28 de diciembre de 2026.
DIRECCIÓN
Calle del Pez, nº 31 Malasaña, Madrid
HORARIO DE APERTURA
10 a 14h y 16 a 20h
SOBRE MARÍA CATALÁ BEAUTY
Marca de autora de la maquilladora María Catalá: pinceles, maquillaje y accesorios pensados desde el conocimiento real de la profesión.
Más información en mariacatalabeauty.com · @mariacatalabeauty
Contacto
Emisor: María Catalá Beauty
Contacto: María Catalá Beauty
Email de contacto: gsanchez@dm4humans.com