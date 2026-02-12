Maria Fitó:"Los espacios de grabación de pódcast se están transformando en seudoplatós de televisión"

La profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, Maria Fitó Carreras. - UIC BARCELONA.

La profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona Maria Fitó Carreras analiza el fenómeno del videopódcast.

Según la profesional, el videopódcast, resta autenticidad a la narrativa sonora y "nos aleja del audio".

Barcelona, 11 de febrero de 2026. - En el marco del Día de la Radio, la profesora e investigadora de UIC Barcelona Maria Fitó ha analizado el auge del videopódcast. "Durante décadas la radio ha monopolizado el audio hablado hasta la llegada del podcasting, que ha evolucionado muy rápidamente. En los últimos años estamos viendo cómo muchos pódcast incorporan una extensión en vídeo, que permite visualizar la puesta en escena de la narrativa sonora, ya se trate de pódcast nativos o de programas de radio. ¿Por qué? Porque al incorporar imagen al audio se puede monetizar mejor el producto, facilita su promoción en redes y resulta especialmente atractivo para la generación Z, una audiencia extremadamente visual", explica la docente.

El Informe sobre producción original de pódcast en España en 2024, realizado en el marco del proyecto I+D+i Escuchad.es, revela que el 26 % de las producciones combinó audio y vídeo, mientras que el 71 % aún siguen siendo exclusivamente de audio. Si nos fijamos en la producción de videopódcast en Estados Unidos, esta cifra crecerá en España en los próximos años, destaca la investigadora.

Según Fitó: "El videopódcast ha abierto una oportunidad de ingresos tanto para los creadores de contenido como para las propias plataformas". Para la profesional, este escenario "nos aleja de la esencia del audio, ya que la imagen aporta información adicional que pierde el usuario que ha decidido escuchar y no ver el pódcast". La investigadora destaca que "la magia del audio reside en la ausencia de imágenes, de modo que el oyente debe dibujar mentalmente todo aquello que escucha". "Si se le facilita la información ya descodificada y se ofrece una narrativa construida desde lo visual, no queda espacio para la imaginación", razona.

Convergencia de formatos.

La investigadora, que ha sido recientemente nombrada miembro de la Academia de las Artes, las Ciencias y la Industria del Audio en Español, explica que los medios y formatos están "diluyendo sus fronteras". "Las televisiones producen pódcast, la prensa escrita genera contenido audiovisual y las radios hacen vídeos", ejemplifica. "Hoy, lo importante ya no es el medio ni el formato, sino la narrativa. Queda a expensas de cada usuario decidir de qué manera decide consumirla: viéndola, leyéndola o escuchándola", explica. Del mismo modo, "los estudios de radio, así como los espacios de grabación de pódcast se han convertido en seudoplatós equipados con cámaras, un atrezo mínimo y una realización básica, lo que permite transformar el pódcast en un producto audiovisual que enriquece el consumo".

El retorno a las fórmulas clásicas.

Maria Fitó pone sobre la mesa la paradoja de que, al mismo tiempo que se innova en la industria del audio, se retorna a las fórmulas clásicas de la radio. "Los primeros programas de radio se realizaban en teatros. Estamos regresando a la presencialidad, con videopódcast que llenan salas con un público entregado, que paga para acudir a la grabación. Esta conexión con la audiencia que genera la proximidad del espectáculo en directo es muy difícil de conseguir a través de un vídeo", explica. "Paradójicamente, después puedes consumir este espectáculo en formato pódcast o videopódcast", reflexiona.

El futuro de la locución: voces almacenadas.

Según la profesional, que también estudia la inteligencia artificial en el medio sonoro, la irrupción de la inteligencia artificial generativa de voz ha obligado a los locutores a "reinventarse". "La IA entrena a un ritmo muy acelerado. Ya existen pódcast en los que dos voces generadas por IA mantienen una conversación y, si no eres experto, no se percibe. Eso resulta inquietante", confiesa la profesional. Añade que "muchos estudios de doblaje ya cuentan con voces almacenadas y el locutor cobra cada vez que se usa su voz por derechos de autor. Aunque existe normativa para proteger al propietario de la voz por uso indebido, puede ocurrir que se haga sin permiso, algo que ya ha sucedido en alguna ocasión", apunta.

En el marco de la evolución y el perfeccionamiento de la IA generativa, Maria Fitó confía en la capacidad de los profesionales para adaptarse a los avances tecnológicos. "Creo que, en un futuro, cuando la IA se apodere masivamente de la producción de contenidos audiovisuales, acabaremos valorando el producto craftmade, hecho a mano, y buscaremos aquello imperfecto creado por seres humanos", concluye.

Maria Fitó-Carreras es docente e investigadora en la Universitat Internacional de Catalunya, donde imparte asignaturas de radio y podcasting en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en los grados de Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Es miembro del proyecto I+D+i Escuchad.es y de la Academia del Audio. Es autora del libro La despublicidad. El branded content en la radio y el podcasting (Ed. Tirant lo Blanch).

