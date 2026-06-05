María Pilar Sánchez, experta en trauma: Ser la mujer fuerte tiene un precio que el cuerpo se acaba cobrando - María Pilar Sánchez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de junio de 2026.- La mujer fuerte no siempre nace: muchas veces se fabrica. Se fabrica a base de aguantar, cuidar, resolver, sonreír cuando no apetece y decir “no pasa nada” cuando sí pasa. El problema, advierte María Pilar Sánchez, experta en trauma y psicosomática, es que esa fortaleza puede convertirse en una cárcel silenciosa.

“Ser la mujer fuerte tiene un precio que el cuerpo se acaba cobrando”, afirma Sánchez. “No porque el cuerpo castigue, sino porque avisa. Cuando una mujer lleva años tragando rabia, miedo, tristeza o agotamiento, llega un momento en que el cuerpo rompe el pacto de silencio”.

Las investigaciones actuales sobre la salud femenina, como la revisión de Maji y Dixit, ponen el foco en un patrón recurrente: callar lo que se siente, ocultar el malestar y anteponer las necesidades ajenas para evitar el conflicto. Este hábito, lejos de ser una virtud, deriva en un desgaste emocional que termina pasando factura al cuerpo. No se trata de dramatizar, sino de enfrentar una realidad incómoda: muchas mujeres no llegan al límite por debilidad, sino por haber aprendido a no molestar.

La evidencia científica reciente respalda esta observación al vincular directamente los trastornos de síntomas somáticos con la dificultad para expresar o gestionar las emociones. Sánchez lo explica de una forma directa: “Cuando una mujer aprende a callar demasiado, el cuerpo puede acabar diciendo lo que ella nunca se permitió pronunciar”.

Ese idioma puede ser insomnio, contracturas, fatiga, problemas digestivos, reacciones cutáneas o una sensación constante de vivir en alerta. “El cuerpo no es un enemigo. Es el último lugar donde aparece una verdad que antes no nos hemos permitido decir”, explica la especialista, que trabaja desde la conexión entre trauma y cuerpo.

Para Sánchez, el síntoma físico no puede entenderse solo como una avería biológica. “El cuerpo tiene memoria. Guarda lo que la mente justifica, lo que se calla y lo que se ha exigido sostener durante años”, afirma. Su enfoque parte de una idea clara: cuando una persona enferma, no basta con mirar el órgano; también hay que mirar la historia que ese cuerpo ha tenido que soportar.

Para muchas mujeres, el mandato de ser fuertes empieza pronto: “no seas exagerada, no llores, no te enfades, no pidas tanto, no seas egoísta”. Con los años, ese aprendizaje se convierte en identidad. “Hay mujeres que ya no saben si son fuertes o si están agotadas de no permitirse caer”, señala.

La propuesta de Sánchez no pasa por dejar de ser capaz, sino por dejar de confundirse con una máquina. Su enfoque integra trauma, psicosomática y regulación emocional para comprender cómo la autoexigencia sostenida, el silenciamiento emocional y la necesidad de control pueden terminar expresándose en el cuerpo.

“Sanar no es volverse frágil. Sanar es dejar de abandonarte para que todo siga funcionando”, afirma. Y añade: “La verdadera fortaleza no es poder con todo. Es escucharte antes de romperte”.

Para Sánchez, el debate no está en dejar de ser fuertes, sino en revisar qué entendemos por fortaleza. “Una mujer no debería tener que romperse para demostrar que ya no puede más”, concluye. Su planteamiento invita a mirar el cuerpo no solo como un conjunto de síntomas, sino como una biografía que también merece ser escuchada.

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