Mario, 59 años, última incorporación en Quinton: la selección del talento sin etiquetas

La compañía biotecnológica destaca por su modelo de contratación basado en el principio "las personas primero", con un enfoque firme en la diversidad y la transparencia. Su apuesta incluye valores, capacidades y actitud, independientemente de edad, género o nacionalidad

Alicante, 9 de diciembre.- En un mercado laboral que tiende a priorizar la inmediatez y la productividad a corto plazo como indicador de valor profesional, Quinton, laboratorio biotecnológico focalizado en especialidades naturales con el agua marina, reafirma su filosofía en cuestiones de Talento. Las personas, independientemente de su edad, origen o sexo, son el motor de la compañía. Desde los laboratorios se considera que "el valor de una persona no está en su edad, su género o su origen, sino en su propósito, su actitud y su forma de relacionarse con los demás". Por ello, se aplica un enfoque no solo profesional, sino ético: es decir, priorizando principios, capacidades y actitud, al margen de etiquetas relacionadas con la edad, el género o la nacionalidad.



En esta línea, la compañía ha contado en los últimos tiempos con Mario, profesional de 59 años, como delegado comercial. Su llegada, como la de otros compañeros considerados ‘mayores’ para la mayoría de las empresas, es fruto natural de las ya décadas que lleva Quinton contratando bajo este enfoque. No responde a una etiqueta generacional, sino a la coherencia con esta manera de entender el talento. "La excelencia no se mide por la fecha de nacimiento, sino por la manera de estar en el mundo y con los demás. Se elige a las personas por lo que son", señala Cecilia Coll, responsable del Departamento de Personas con Valores de Quinton.



Una selección basada en valores y competencias reales

El proceso, como todos los liderados desde el Departamento de Personas con Valores, se llevó a cabo de forma interna, con criterios de igualdad de oportunidad, equidad y transparencia. Para ello, se entrevistaron 18 personas, 9 hombres y 9 mujeres, representando distintas nacionalidades, una combinación equilibrada de perfiles junior y senior, así como una amplia diversidad en cuanto a formación académica y trayectorias profesionales.



El proceso puso en valor no solo la diversidad del equipo, sino también los principios que mejor definen la cultura de Quinton: el compromiso, la honestidad, la transparencia y la cercanía.



Mario destacó por su capacidad comercial, su experiencia y, sobre todo, por su forma de relacionarse desde la confianza, la cercanía y la colaboración, todos ellos aspectos que los laboratorios consideran aptitudes muy valiosas para el desempeño profesional, especialmente en los tiempos que corren. Y, es que, la empatía, la cooperación, la conciliación y la salud emocional son tan importantes como los resultados.



Durante estos años, desde el Departamento de Personas con Valores, se han ocupado de fomentar la creación de equipos diversos donde conviven experiencias, perspectivas y trayectorias, generando aprendizaje mutuo y crecimiento compartido. No en vano, en 2025, Quinton fue reconocida como una de las Mejores Empresas para Trabajar en España y en Europa por Great Place to Work. Un camino alineado con su sello #MásTalentoSenior, que ya ha sido reconocido en diferentes ocasiones por entidades como la Fundación Másfamilia, EJE&CON y Fundación Máshumano.



Son hitos que se van sumando a una compañía que prefiere predicar con hechos que con buenas palabras. Es por ello por lo que la incorporación de Mario refuerza el compromiso con la diversidad generacional: "Aquí no seleccionamos currículums, seleccionamos personas. Quinton busca compañeros de viaje que hagan mejor al equipo y a la comunidad", añaden desde la compañía.







