- La campeona mundial y medallista olímpica Marion Clignet, cofundadora tecnológica de Jelenew lanza el "Sprinters Jersey Lab"

Con 30 años de experiencia y dedicación al ciclismo, creando ropa de ciclismo verdaderamente hecha para mujeres

WILMINGTON, Del., 1 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- "Cuando tenía 22 años, me desperté en el suelo de una tienda, rodeada de gente que me preguntaba mi nombre y dónde vivía. Sabía las respuestas, pero no podía decírselas". Este ataque y el posterior diagnóstico de epilepsia le costaron a Marion Clignet el permiso de conducir y empezó a desplazarse en bicicleta. Así comenzó el viaje de la campeona de un paciente con epilepsia. Desde 1990, ocupó el primer lugar en seis campeonatos mundiales y ganó dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos representando a Francia. También batió el récord mundial de la época en 1996 y ganó el campeonato nacional de Francia en numerosas ocasiones, incluidas carreras de persecución individual y en ruta. Logró más de 350 victorias en su carrera, incluidas victorias de etapa y camisetas ganadoras en el Tour de Francia femenino y el Giro Femenino.

Además del ciclismo, Clignet también fue una consumada corredora de montaña, ganando el campeonato francés de duatlón de carrera y ciclismo de larga distancia y seis triatlones de media distancia. Compitió contra hombres en Bretaña varias veces, ganando muchos seguidores y atrayendo más atención pública al ciclismo femenino. Después de retirarse del ciclismo competitivo, continuó invirtiendo en educación ciclista y los derechos de las ciclistas, dedicándose a promover el ciclismo femenino.

A lo largo de sus 30 años de carrera ciclista, superó las dificultades del entrenamiento y el trato injusto de las mujeres en la competición, pero nunca encontró ropa ciclista verdaderamente diseñada para mujeres, que se adaptara a su estructura anatómica, necesidades fisiológicas y exigencias estéticas. En su trayectoria profesional, Clignet probó varios culottes y maillots de ciclismo solo para descubrir que la mayoría de las prendas que no le quedaban bien provocaban daños graves en la piel, la acumulación de sudor dificultaba la regulación de la temperatura y perjudicaba la resistencia, y el roce del sillín provocaba lesiones.

Ya sea en entrenamiento o competición, buscaba prendas de ciclismo que abordaran perfectamente la protección muscular, la comodidad y la estética. Ella creía que resolver estos problemas podría hacer que más mujeres se enamoraran del deporte del ciclismo. Sin embargo, la mayoría de la ropa de ciclismo para mujeres en el mercado era solo una versión reducida de la de hombres con un estampado diferente, hasta que encontró Jelenew, una marca deportiva para mujeres genuinamente comprometida con abordar estos problemas. Decidió unirse a Jelenew y comenzar su nueva empresa: crear ropa de ciclismo que realmente satisfaga las necesidades de las mujeres y promueva el desarrollo del ciclismo femenino.

Así como superó los obstáculos de su enfermedad y batió continuamente sus récords, crear prendas de ciclismo de alto rendimiento y estéticamente agradables se convirtió en su nuevo desafío. Jelenew utilizó técnicas de drapeado de alta costura para resolver problemas de las ciclistas, como presión en el pecho, cintura débil y soporte de los músculos abdominales, y ajuste y flexibilidad insuficientes en el área de los hombros y las axilas. Después de unirse a Jelenew, Clignet cofundó "Sprinters Jersey Lab" con el equipo de diseño de Jelenew, un laboratorio que podría liderar una revolución en la indumentaria deportiva, y Sprinters Jersey tiene un significado especial para Clignet, ya que fue la camiseta que ganó en la carrera por etapas femenina más larga en Idaho.

En el laboratorio, Clignet convirtió problemas del pasado en temas de investigación. Trabaja con el equipo de diseño de Jelenew para obtener soluciones a partir de técnicas de alta costura, abordando problemas de ajuste con la tecnología CurveTec™, reduciendo la fricción, brindando protección muscular y ayudando en la generación de energía. El Sprinters Jersey Lab creó un sistema de control de clima interno con tecnología de tela adaptada a diferentes zonas del cuerpo. El Sprinters Jersey Lab también desarrolló tecnología de vanguardia de ajuste sin costuras, tecnología de costura sin fricción y posiciones de costura científicas para evitar el desgaste y daños en áreas sensibles. Después de cada desarrollo, Clignet participó personalmente en pruebas y mejoras con ciclistas profesionales para garantizar que el producto cumpliera tanto con el rendimiento deportivo como con las necesidades de las mujeres.

Cuando vistió la ropa ciclista de Jelenew en la carrera ciclista benéfica contra la epilepsia "Le Marion Clignet", fue elogiada por el diseño de su ropa ciclista por primera vez, lo que reforzó su creencia de que la moda es una parte indispensable del deporte femenino. Siguiendo el enfoque de la alta costura, Clignet y el equipo de diseño buscaron continuamente colaboradores destacados en la industria, aplicando las mejores técnicas de confección de prendas para mejorar el rendimiento de la ropa deportiva y al mismo tiempo incorporar un toque de moda.

Combinando rendimiento con estética para mejorar el rendimiento deportivo de las mujeres y hacer que los deportes sean más agradables. Esta es la promesa hecha por Clignet a través del "Sprinters Jersey Lab" de Jelenew. Este proyecto es su nuevo viaje para cumplir su misión de empoderar a las ciclistas de todo el mundo.

Acerca de Jelenew

Fundada en 2021, inspirada en el ciclismo, Jelenew ofrece ropa deportiva que combina a la perfección rendimiento y estética para las mujeres y se extiende a una colección de estilo de vida basada en deportes de velocidad y potencia para satisfacer necesidades más diversificadas. Jelenew, junto con la campeona mundial de ciclismo femenino Marion Clignet como guía técnica, fundó "Sprinters Jersey Lab" basado en la tecnología patentada de Jelenew, CurveTec™, y 30 años de experiencia en ciclismo para liderar la innovación de la industria.

