Market Logic anuncia una alianza tecnológica con Zappi para acelerar la innovación con IA

Market Logic anuncia una alianza tecnológica con Zappi

Berlín, 8 de enero de 2026.-

La colaboración integra plataformas de inteligencia artificial para agilizar la creación, validación y lanzamiento de nuevos conceptos de producto

Market Logic Software se complace en anunciar una alianza tecnológica con Zappi, diseñada para ayudar a las marcas líderes a desarrollar, perfeccionar y probar nuevos conceptos de producto más rápido que nunca. Unidas por un marco conjunto de IA agentiva, esta colaboración combina las capacidades avanzadas de inteligencia artificial de ambas compañías y marca un punto de inflexión en la forma en que las organizaciones llevan a cabo la innovación basada en insights.



A través de integraciones IA a IA, que conectan dos potentes plataformas de inteligencia artificial, las empresas pueden ahora enriquecer sus procesos de innovación de producto con un ecosistema de datos integral. Los agentes de IA DeepSights, especialmente entrenados y operativos dentro del Innovation Studio de Market Logic, supervisan, analizan y sintetizan de forma continua estudios de mercado, noticias y datos operativos, lo que permite acelerar la generación de conceptos y tomar decisiones más informadas.



Con solo un par de clics, los clientes pueden avanzar sin fricciones hacia la validación de sus conceptos con personas reales, gracias a las soluciones de encuestados reales de Zappi. Este enfoque totalmente integrado garantiza que las mejores ideas se validen de forma eficiente, reduciendo el tiempo de salida al mercado y aumentando las probabilidades de éxito.



Olaf Lenzmann, Chief Product and Innovation Officer de Market Logic Software, señaló: "Nuestra alianza con Zappi refuerza nuestro compromiso de operar dentro de un ecosistema de inteligencia que permita a nuestros clientes crear propuestas sólidas y diferenciadas a gran escala".



Por su parte, Steve Philips, fundador y Chief Innovation Officer de Zappi, añadió: "Hoy en día, la verdadera ventaja competitiva no reside en las herramientas individuales, sino en lo bien que funciona el ecosistema de insights en su conjunto. Esta colaboración demuestra cómo la IA agentiva hace posible una integración fluida a escala empresarial, desbloqueando todo el valor de los datos existentes".



A medida que el panorama de soluciones de IA continúa expandiéndose, la integración fluida y el intercambio de datos se vuelven esenciales. A través de su estrategia de alianzas, Market Logic está construyendo un ecosistema de IA de primer nivel que permite a las empresas transformar los flujos de trabajo de principio a fin. Conectar con Market Logic permite impulsar un nuevo sistema de insights siempre activos, capaz de escalar el impacto empresarial y la innovación.



Sobre Market Logic Software

Market Logic es el principal proveedor SaaS de soluciones de inteligencia de mercado e insights. A través de DeepSights, su tecnología de inteligencia artificial diseñada específicamente para insights, equipos expertos proporcionan a los responsables de la toma de decisiones de toda la organización información fiable con rapidez y a gran escala. Desde hace más de 15 años, Market Logic ha ayudado a cientos de marcas orientadas al consumidor en todo el mundo a transformarse en empresas impulsadas por insights. Líderes de mercado como Unilever, Vodafone, Bayer y Tesco impulsan la innovación y toman decisiones más inteligentes con el apoyo de Market Logic. Más información en https://marketlogicsoftware.com/.



Sobre Zappi

Zappi es una plataforma líder de insights de consumidor que ayuda a las marcas a ganar relevancia entre los consumidores. A través de un software impulsado por IA que ofrece insights conectados, Zappi permite a los equipos tomar decisiones más rápidas, inteligentes y centradas en el consumidor mediante el aprovechamiento de feedback continuo en tiempo real.



Con la confianza de más de 350 marcas en todo el mundo, Zappi ayuda a crear productos exitosos, desarrollar publicidad impactante y construir marcas ganadoras manteniendo la voz del consumidor en el centro de cada decisión. Reconocida como la Mejor Plataforma de Insights de Marketing por los premios MarTech Breakthrough Awards en 2023 y 2024, destacada por Business Insider como una de las empresas martech más prometedoras y ganadora del premio MRS a la Mejor Innovación Tecnológica 2025, Zappi está redefiniendo la forma en que los equipos modernos utilizan los insights para impulsar el crecimiento.



Como empresa certificada B Corp, Zappi está comprometida con las emisiones netas cero, la promoción de un entorno laboral equitativo y el uso de la tecnología en beneficio de las comunidades a las que sirve. Con más de 300 empleados en más de 13 países y oficinas en Boston, Londres y Ciudad del Cabo, la cultura de Zappi ha sido reconocida por Fast Company, Comparably, Quirks, Great Place to Work, entre otros. Para más información, seguir a Zappi en LinkedIn, Instagram y X o visitar www.zappi.com.







Contacto

Nombre contacto: Daniela Zuin

Descripción contacto: CMO en Market Logic Software

Teléfono de contacto: +447799113040



