Marqués presenta las tendencias de IA en la gestión de la industria farmacéutica para este 2025

La industria farmacéutica está viviendo una transformación acelerada gracias a la inteligencia artificial (IA). Desde la pandemia de COVID, la IA ha impulsado la optimización de procesos en áreas clave como la investigación, desarrollo y distribución de productos. En este artículo, se analizan las principales tendencias de IA que marcarán el futuro del sector farmacéutico en 2025, como la IA generativa y la optimización de la producción con gemelos digitales

Lleida, 4 de marzo de 2025.- La industria farmacéutica siempre se ha caracterizado por una fuerte innovación. Si a esto se le añade el impacto que tuvo la pandemia de COVID y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en los últimos años, el resultado es un sector que actualmente está en profunda transformación, donde innovaciones digitales (como la IA generativa, gemelos digitales o plataformas unificadas de datos) se hibridan con prácticas tradicionales para impulsar a las empresas.



La digitalización y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial son un catalizador que permite a las empresas optimizar procesos y mejorar la eficiencia de la investigación, desarrollo y distribución de productos. Si quieres descubrir cuáles son las principales tendencias de uso de la IA dentro de la industria farmacéutica, sigue leyendo.



El futuro de la IA en la industria farmacéutica.

Según un estudio de Precedence Research, el mercado de la IA tiene una previsión de crecimiento anual del 19,2%, pasando de los 639 mil millones de USD de este año 2025 a los 3,6 billones de USD previstos para el 2034, siendo el sector salud uno de los más importantes para su aplicación.



Esta tecnología tiene un gran potencial para ayudar a reducir costes y tiempos de investigación y desarrollo. El uso de IA está permitiendo a las empresas del sector farmacéutico optimizar el diseño de moléculas, la selección de indicaciones para estrategias de activos y la realización de ensayos clínicos, según indica McKinsey en un estudio propio. Según esta misma fuente, la IA podría acelerar el diseño de grandes moléculas en más de 3 veces.



Y estos son solo algunos ejemplos de aplicación, pero las tendencias de uso de IA en la industria farmacéutica para este 2025 también incluyen:



• Aplicación de IA generativa en procesos regulatorios.



La IA permite mejorar el análisis de normativas para acelerar la aprobación de productos. Su alta capacidad de procesado permite generar informes más orientados al cumplimiento normativo, lo que minimiza las desviaciones de calidad, y como consecuencia mejora la competitividad de la empresa.



• Análisis de textos y procesamiento de datos.



De forma similar, el procesamiento de datos no estructurados (textos de investigación, notas clínicas, etc.) mediante text analytics y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) permiten extraer información de grandes volúmenes de datos de forma muy eficiente, facilitando la definición de estrategias y procesos.



• Centralización de datos para la toma de decisiones.



Las herramientas de centralización de datos permiten consolidar toda la información en un solo lugar, mejorando la eficiencia y facilitando una mejor toma de decisiones. Dentro del sector pharma, este enfoque data-driven permite una adaptación más ágil de protocolos que reducen los plazos y costes de los fármacos.



• Optimización de la producción mediante gemelos digitales.



Esta tecnología permite simular procesos en tiempo real, lo que ayuda a optimizar la producción y reducir los tiempos de inactividad, y que se traduce en un aumento efectivo de la capacidad de producción.



• Seguimiento más preciso de resultados reales.



La evidencia del mundo real (real-word evidence o RWE) facilita la integración de datos fuera de entornos controlados por las propias farmacéuticas, como registros de pacientes, encuestas, etc. Esto permite una evaluación más minuciosa en situaciones reales que ayudan a mejorar la seguridad y efectividad de los fármacos.



• Optimización de precios.



La estrategia de precios es un factor determinante para la competitividad, y la integración de IA ayuda a lograr una definición óptima y efectiva, pudiendo identificar de forma rápida y basada en datos diferentes tendencias u oportunidades que puedan ser aprovechadas para aumentar la rentabilidad.



• Planificación avanzada de la cadena de suministro.



Los modelos predictivos y la IA permiten optimizar también las cadenas de suministro mediante una previsión de la demanda, reduciendo desperdicios y mejorando la eficiencia operativa.



Se puede apreciar que los beneficios que la adopción de IA puede aportar a las empresas son numerosos, pero este proceso también está acompañado de retos, como proteger la seguridad de la información, proporcionar formación adecuada a los profesionales, integrarla de forma adecuada y sin problemas junto con el resto de herramientas y procesos, etc.



La IA en los ERP: el nuevo estándar en la industria farmacéutica.

Dentro de todo este contexto de evolución tecnológica, los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) han evolucionado para convertirse en el eje central que conecta las diferentes operaciones empresariales, facilitando la implementación de estos avances tecnológicos.



Estas nuevas capacidades son especialmente interesantes para el sector farmacéutico, ya que cuenta con regulaciones estrictas y una fuerte componente de innovación. Todo ello hace que contar con un ERP capaz de integrar los avances tecnológicos se convierta en una oportunidad estratégica.



La incorporación de IA en los ERP otorga a las empresas farmacéuticas beneficios importantes como:



• Automatización inteligente: la IA en los ERP permite gestionar inventarios, pedidos y distribución de forma automatizada, reduciendo costes operativos y minimizando errores humanos.



• Predicción y toma de decisiones: gracias a modelos de machine learning, los ERP pueden anticipar la demanda de medicamentos, optimizando la cadena de suministro.



• Monitorización en tiempo real: Los sistemas ERP con IA analizan datos en tiempo real para detectar anomalías en la producción y corregir problemas antes de que afecten la calidad del producto.



Los sistemas ERP con IA también permiten una mayor personalización y adaptación a las necesidades específicas de cada empresa. Por ejemplo, herramientas como Copilot en Dynamics 365 Business Central facilitan la interacción con los sistemas ERP, ofreciendo asistencia en tiempo real que permite optimizar los flujos de trabajo.



Estas innovaciones garantizan que los ERP sean herramientas cada vez más intuitivas y potentes. Además, algunos ERP para la industria farmacéutica han sido diseñados específicamente para dicho sector, asegurando responder a las necesidades de este sector.



Calidad y gestión documental

El cumplimiento normativo es un pilar fundamental en la industria farmacéutica, por lo que contar con herramientas QMS especializadas es clave para garantizar la trazabilidad y la calidad en cada proceso.



En este sentido, además de un ERP apropiado, es muy recomendable contar con software de gestión de calidad, como por ejemplo ShareMe, que permiten gestionar de forma integral todos los procesos de calidad, ahorrando una gran cantidad de tiempo en los equipos.



Como complemento a los ERP, estas plataformas facilitan la gestión de no conformidades, el control de cambios y la homologación de proveedores, optimizando los procesos de calidad sin comprometer la agilidad operativa.



