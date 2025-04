Marriott International adquiere la marca citizenM (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición apoya el crecimiento de la compañía en ofertas innovadoras de estilo de vida

BETHESDA, Md., 29 de abril de 2025/PRNewswire/ -- Hoy, Marriott International (NASDAQ: MAR) anunció que ha llegado a un acuerdo para adquirir la marca de estilo de vida citizenM, una oferta única e innovadora en el segmento de servicio selecto. Se espera que la transacción acelere la expansión global de Marriott de sus ofertas de alojamiento de estilo de servicio y estilo de vida, ya que la compañía continúa enfocándose en expandir su cartera para proporcionar opciones aún más emocionantes para los invitados y miembros de Marriott Bonvoy en todo el mundo.

La cartera global citizenM está formada actualmente por 36 hoteles abiertos, que suponen un total de 8.544 habitaciones, en más de 20 ciudades de EE.UU., Europa y Asia Pacífico, incluyendo ciudades puerta de enlace como Nueva York, Londres, París y Roma. La cartera actual de la marca incluye tres hoteles en construcción que totalizan 600 habitaciones con apertura prevista para mediados de 2026, con previsión de un crecimiento adicional en las regiones globales de Marriott durante la próxima década.

La marca citizenM es conocida por su servicio genuino, experiencia hotelera con tecnología de vanguardia, uso eficiente del espacio y enfoque en el arte y el diseño. La marca, fundada en 2008, atiende a un creciente grupo de viajeros preocupados por el precio que buscan alojamientos con tecnología de vanguardia, con características como un diseño inteligente en la habitación, espacios comunes interiores y exteriores con obras de arte inmersivas y artefactos locales, salas de estar cómodamente equipadas que funcionan como espacios de trabajo colaborativo, salas de reuniones creativas, opciones de comida y bebida para llevar y animadas terrazas en la azotea.

"Mientras continuamos brindando experiencias de primera clase a los viajeros, el anuncio de hoy refuerza el compromiso de Marriott de mejorar las opciones para los huéspedes y los miembros de Marriott Bonvoy", dijo Anthony Capuano, presidente y consejero delegado de Marriott International. "Estamos encantados de incorporar citizenM como una oferta única y diferenciada para nuestra cartera de servicios selectos a medida que continuamos reforzando la presencia de Marriott en este valioso segmento de mercado a nivel mundial. Marriott cuenta con una trayectoria comprobada de crecimiento significativo de las marcas adquiridas al aprovechar nuestro ecosistema de desarrollo global, los beneficios de nuestra estructura de costes de afiliación líder en la industria y el poder de nuestra galardonada plataforma de fidelización Marriott Bonvoy."

Al cierre de la transacción, Marriott pagará 355 millones de dólares para adquirir la marca y la propiedad intelectual relacionada. Tras el cierre, la cartera de citizenM pasará a ser parte del sistema de Marriott, con los hoteles propiedad del vendedor y arrendados por él, sujetos a nuevos acuerdos de franquicia a largo plazo con Marriott. Se prevé que las tarifas estabilizadas para la cartera de proyectos abiertos y en construcción sean de aproximadamente 30 millones de dólares anuales. El vendedor también podría recibir pagos por ganancias de hasta 110 millones de dólares, basados en el crecimiento futuro de la marca durante un plazo específico de varios años. Estos pagos no comenzarían hasta el cuarto año posterior al cierre.

"Estamos muy entusiasmados con nuestro acuerdo con Marriott y esperamos con ilusión este siguiente paso crucial para nuestro crecimiento futuro. Preveo que esta relación mejorará considerablemente el alcance global y el impacto de la marca citizenM. Marriott, como organización, comparte nuestros valores y cultura, y confío en su firme compromiso de mantener el ADN de nuestra marca en el futuro," comentó Rattan Chadha, fundador y presidente de citizenM.

"Estoy entusiasmado con el futuro de citizenM con Marriott International. citizenM fue creado para viajeros frecuentes, y las capacidades de distribución de Marriott nos permitirán dar la bienvenida a nuevos huéspedes modernos. Con la solidez del motor de desarrollo de Marriott, esperamos la posibilidad de muchas propiedades adicionales de citizenM en nuevos destinos alrededor del mundo. Seguiremos siendo propietarios de nuestros inmuebles y operando todos nuestros hoteles. Esta relación nos permitirá trabajar juntos para maximizar la rentabilidad", dijo Lennert de Jong, consejero delegado de citizenM.

El cierre de la transacción está sujeto a diversas condiciones habituales, incluida la aprobación regulatoria de EE.UU.

Suponiendo que la transacción se cierre en 2025, Marriott ahora espera que el crecimiento neto de habitaciones para todo el año 2025 se acerque al 5 %.

Morgan Stanley & Co. International plc y Eastdil Secured actuaron como asesores financieros del vendedor en esta transacción.

Acceso a la galería completa de imágenes de alta resolución de citizenM aquí.

NOTA SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVASTodas las declaraciones de este comunicado de prensa corresponden al 28 de abril de 2025. Marriott no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo. Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes federales de valores, incluyendo declaraciones relacionadas con las expectativas de Marriott con respecto al cierre de la transacción; futuras oportunidades de crecimiento, planes y expectativas; tarifas anticipadas; los beneficios de la transacción; crecimiento neto de habitaciones en 2025; y declaraciones similares sobre posibles eventos o expectativas futuras que no constituyen hechos históricos. Marriott advierte que estas declaraciones no garantizan el rendimiento futuro y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres cambiantes que la compañía podría no ser capaz de predecir o evaluar con precisión, incluyendo el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas; el efecto del anuncio o la tramitación de la transacción en el negocio de citizenM; la capacidad de Marriott para integrar y expandir con éxito la marca citizenM después del cierre de la transacción; y los demás factores de riesgo que Marriott describe en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., incluido el Informe Anual más reciente de la compañía (Formulario 10-K) o el Informe Trimestral (Formulario 10-Q). Cualquiera de estos factores podría causar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas que Marriott expresa o implica en este comunicado de prensa.

ACERCA DE MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE.UU., y cuenta con una cartera de más de 9.300 propiedades de más de 30 marcas líderes en 144 países y territorios. Marriott opera, franquicia y otorga licencias para hoteles, residencias, tiempo compartido y otros alojamientos en todo el mundo. La compañía ofrece Marriott Bonvoy, su galardonada plataforma de viajes. Para más información, visite nuestro sitio web www.marriott.com, y para conocer las últimas noticias de la compañía, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conecte con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en X e Instagram.

Marriott anima a los inversores, a los medios de comunicación y a otras personas interesadas en la empresa a revisar y suscribirse a la información que Marriott publica en su sitio web de relaciones con los inversores en www.marriott.com/investor o el sitio web del centro de noticias de Marriott, www.marriottnewscenter.com, que puede ser relevante. El contenido de estos sitios web no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa ni a ningún informe o documento que Marriott presente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., y cualquier referencia a los sitios web se considera únicamente como referencia textual inactiva.

IRPR#1

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/marriott-international-adquiere-la-marca-citizenm-302441255.html