- Mars firma su primer contrato europeo de aceleración de energías renovables en Europa, en colaboración con GoldenPeaks Capital, para impulsar toda su cadena de valor

Este contrato se ha dimensionado no solo para cubrir las operaciones directas de Mars, sino también para comenzar a extender el suministro de electricidad renovable a toda su cadena de valor.

GoldenPeaks Capital desarrollará más de 100 proyectos solares en Polonia, la parte de Mars que contribuirá a suministrar más de 129 MWac (aproximadamente el 58% de la producción total del proyecto principal) de nueva energía renovable: suficiente energía limpia para abastecer a aproximadamente 100.000 hogares al año y acelerar la transición del país del carbón a una economía baja en carbono.

MCLEAN, Va., 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated continúa avanzando en su estrategia de Aceleración de Energías Renovables para cubrir toda su cadena de valor al asociarse con GoldenPeaks Capital, un desarrollador líder europeo de energías renovables, para lanzar más de 100 nuevos proyectos solares en Polonia.

Este nuevo contrato con GoldenPeaks Capital en Polonia está creando lo que se considera el mayor acuerdo de energía renovable con múltiples compradores en la región de Europa Central y Oriental. Incluye más de 100 nuevos proyectos solares, que entrarán en funcionamiento en 2027 y suministrarán más de 129 MWac de energía limpia a Mars. Además, generarán aproximadamente 222 GWh anuales, suficiente para abastecer a aproximadamente 100.000 hogares al año, y apoyarán la transición de Polonia hacia el carbón, a la vez que avanzan en los objetivos climáticos de la UE. Además del contrato con Mars, que cubre las operaciones directas y algunas necesidades de electricidad de alcance 3, Mars se asoció con Cargill, que firmó su propio acuerdo con GoldenPeaks Capital, lo que ayudó a ampliar la escala de estos nuevos parques solares. Contar con un proveedor como Cargill que trabaje directamente en su consumo de electricidad complementa el enfoque de Aceleración de las Energías Renovables de Mars y genera una situación beneficiosa para todos.

"Me complace ver el impulso que estamos alcanzando con nuestro programa de Aceleración de Renovables. Basándonos en nuestro reciente trabajo con Enel en Norteamérica, este siguiente paso en Europa demuestra claramente nuestra visión de convertir las energías renovables en la norma dondequiera que Mars opere. Es único y significativo que uno de nuestros principales proveedores, Cargill, se una a nosotros para acelerar la transición hacia la energía limpia en nuestras cadenas de suministro compartidas, beneficiando así a las comunidades a las que servimos. La acción climática debe ser global para ser verdaderamente efectiva, y estas alianzas demuestran que la escala es posible cuando todos trabajamos juntos", explicó Kevin Rabinovitch, vicepresidente global de Sostenibilidad de Mars.

Adriano Agosti, fundador y presidente de GoldenPeaks Capital, afirmó: "Mars, como empresa global con la presencia de un país pequeño, ha transformado su responsabilidad global en una oportunidad, impulsando el proceso de descarbonización en toda su cadena de valor. GoldenPeaks Capital se enorgullece de ser socio y contribuir a este propósito global".

El programa de Aceleración de Renovables de Mars está diseñado para acelerar la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias, no solo en las instalaciones de Mars, sino en toda su cadena de valor, incorporando la totalidad de su consumo energético al mercado de las renovables. Con la alianza con Enel en Norteamérica anunciada a principios de este mes y ahora con GoldenPeaks Capital en Europa, Mars está construyendo un enfoque verdaderamente global para descarbonizar sus operaciones y toda su cadena de valor.

Se están preparando nuevos acuerdos globales para Mars. Con cada contrato adicional, la compañía espera que el programa de Aceleración de Renovables contribuya a una reducción del 10% de su huella de carbono total para 2030. El programa de Aceleración de Renovables forma parte de la estrategia de Mars para alcanzar el cero neto para 2050, que también incluye combatir la deforestación, apoyar la agricultura climáticamente inteligente, mejorar el transporte e integrar la sostenibilidad en toda la empresa.

