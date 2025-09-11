Mars incluida en la lista de las mejores empresas del mundo de 2025 de TIME

(Información remitida por la empresa firmante)

MCLEAN, Va., 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated, líder mundial en productos y servicios de confitería, snacks, alimentación y cuidado de mascotas, ha sido incluida en la primera edición de las Mejores Empresas del Mundo 2025. Este prestigioso premio es otorgado por TIME y Statista Inc., el portal de estadísticas y proveedor líder mundial de clasificaciones del sector. La lista de ganadores se anunció el 10 de septiembre y puede consultarse en time.com.

"Ser nombradas entre las Mejores Empresas del Mundo es un reconocimiento a la forma en que trabajamos en Mars. Durante más de un siglo, hemos combinado el crecimiento con un compromiso a largo plazo de operar de forma responsable", dijoPoul Weihrauch, consejero delegado de Mars, Incorporated. "Este reconocimiento refleja el talento, la creatividad y la capacidad operativa de nuestros 150.000 asociados, quienes nos ayudan a construir una empresa sólida y sostenible que beneficia a las personas, las mascotas y el planeta".

El ranking de las Mejores Empresas del Mundo 2025 reconoce a las organizaciones globales líderes que ejemplifican la excelencia en el panorama corporativo actual. Las empresas se evaluaron utilizando tres fuentes de datos principales: satisfacción de los empleados, crecimiento de los ingresos y transparencia en materia de sostenibilidad. De los cientos de miles de datos evaluados, las 1.000 mejores empresas fueron reconocidas por su excelente desempeño en estas áreas clave.

Mars es una empresa familiar con un valor aproximado de 55.000 millones de dólares que produce una cartera de marcas globales icónicas, como ROYAL CANIN, PEDIGREE, WHISKAS, CESAR, DOVE, EXTRA, M&M'S, SNICKERS y BEN'S ORIGINAL™. A principios de este año, Mars fue nombrada Miembro Corporativo 2025 del Salón de la Fama de la Publicidad de la AAF, en reconocimiento a su legado de campañas icónicas y con gran impacto cultural, así como a su identidad de marca a largo plazo. Mars también obtuvo 11 Leones en el Festival de Creatividad Cannes Lions 2025, incluyendo su primer Premio Titanium, que reconoce su excelencia creativa y su impacto cultural.

Con 150.000 socios en todo el mundo, Mars se compromete a apoyar y mejorar cada aspecto de su salud y bienestar, incluso a través del marco Be Well Together: programas, beneficios, recursos y herramientas diseñados para apoyar la salud mental, la energía, la nutrición, la aptitud física, la seguridad y más.

"Este reconocimiento es un reconocimiento a nuestros Asociados. Cada día, hacen realidad nuestro Propósito y Principios, haciendo de Mars un excelente lugar de trabajo, donde todos pueden prosperar", dijo Rebecca Snow, vicepresidenta de Personas y Organización de Mars, Incorporated. "La experiencia de los Asociados no está separada del rendimiento empresarial, sino que lo impulsa. Este premio subraya que, cuando invertimos en nuestra gente, fortalecemos tanto nuestra cultura como nuestros resultados".

Además de priorizar a sus socios, Mars también se esfuerza por contribuir a un planeta más saludable para que todas las personas y mascotas puedan prosperar. Mars publicó recientemente su Informe Anual de Sostenibilidad en una Generación, donde anuncia que ha seguido desvinculando sus emisiones de carbono de su crecimiento: ha crecido más del 69 %, alcanzando aproximadamente 55.000 millones de dólares en ventas netas anuales, a la vez que ha reducido su huella de carbono en un 16,4 % en comparación con su valor de referencia de 2015. Como parte de estos esfuerzos, Mars se centra en alianzas para impulsar prácticas agrícolas innovadoras y cadenas de suministro sin deforestación, incluyendo Unreasonable Food™, una alianza de tres años con Unreasonable Group para impulsar innovaciones empresariales en torno a sistemas alimentarios sostenibles.

ACERCA DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated se basa en la convicción de que el mundo que queremos mañana comienza con nuestra forma de operar hoy. Como empresa familiar con un valor aproximado de 55.000 millones de dólares, nuestra diversa y creciente cartera de productos líderes para el cuidado de mascotas y servicios veterinarios apoya a las mascotas de todo el mundo, y nuestros snacks y alimentos de calidad deleitan a millones de personas a diario. Producimos algunas de las marcas más apreciadas del mundo, como ROYAL CANIN, PEDIGREE, WHISKAS, CESAR, DOVE, EXTRA, M&M'S, SNICKERS y BEN'S ORIGINAL™. Nuestras redes internacionales de hospitales veterinarios, como BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™, abarcan la atención veterinaria preventiva, general, especializada y de urgencias, y nuestra empresa global de diagnóstico veterinario, ANTECH, ofrece capacidades innovadoras en el diagnóstico de mascotas. Los cinco principios de Mars (Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad) inspiran a nuestros 150.000 asociados a actuar todos los días para ayudar a crear un mundo mejor para las personas, las mascotas y el planeta.

