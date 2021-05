Marshmello protagonizará la Ceremonia de Apertura de la Final de la UEFA Champions League presentada por Pepsi®

—EL DJ, ARTISTA Y PRODUCTOR MUSICAL CON CERTIFICADO PLATINO LLEVARÁ LA CEREMONIA DE APERTURA DE ESTE AÑO A OTRO NIVEL CON UNA ACTUACIÓN NUNCA ANTES VISTA—

PURCHASE, N.Y., 18 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- #FORTHELOVEOFIT – La UEFA y Pepsi® revelaron hoy que la galardonada superestrella mundial Marshmello encabezará la ceremonia de apertura de la Final de la UEFA Champions League presentada por Pepsi. El productor y artista con certificación de platino, conocido por éxitos como "Happier", "Silence" y "Friends" presentará una actuación única el sábado 29 de mayo, antes de uno de los eventos deportivos en vivo más vistos del mundo: la final de la UEFA Champions League. En su quinto año, la ceremonia de apertura presentada por Pepsi verá a Marshmello ofrecer una experiencia virtual sin precedentes de seis minutos, que ni los fanáticos del fútbol ni los de la música se querrán perder.

Marshmello comentó:"Este ha sido un año realmente diferente. Espero darles a mis fanáticos del deporte, la música y del entretenimiento puro un espectáculo nunca antes visto. Gracias a Pepsi y a la UEFA, eso es exactamente lo que le voy a ofrecer al mundo: un espectáculo que todos puedan disfrutar".

Para anunciar su presentación, se ve a Marshmello en un video creativo reflexionando acerca de las opciones para su próximo espectáculo. Las sugerencias provienen de algunas caras conocidas, como Leo Messi, el GOAT de todos los tiempos; Paul Pogba, campeón del mundo; y Jadon Sancho, la sensación del Borussia Dortmund; así como de miembros del grupo de música global Now United. Con la escena de cierre donde se ve al galardonado artista junto al icónico Trofeo de la UEFA Champions League, la anticipación de un espectáculo épico se está construyendo para los fanáticos de todo el mundo.

Natalia Filippociants, vicepresidenta de Marketing, División de Bebidas Global, PepsiCo, comentó: "Pepsi ha estado construyendo la plataforma de la ceremonia de apertura junto con la UEFA desde 2016, y el espectáculo de este año lo llevará a otro nivel. Pepsi sabe de entretenimiento, y en momentos en que el mundo más lo necesita, Pepsi ofrece alegría y ligereza. Aunque este año habrá menos gente en el estadio, no faltará la energía y la emoción. Marshmello es el artista ideal para dar el puntapié inicial de la final de la UEFA Champions League con una alegría estremecedora y una lista de canciones que son todos himnos de celebración que trascienden el género y atraen a las audiencias del fútbol y de la música de todo el mundo. Los fans deben esperar más anuncios emocionantes, incluso algunos invitados especiales; así que estad atentos."

La final de la UEFA Champions League es uno de los eventos deportivos del año que se espera con más fervor en todo el mundo; y este año se transmitirá en más de 200 países. La ceremonia de apertura presentada por Pepsi se transmitirá tan solo unos minutos antes de que comience el partido europeo más importante de clubes. La ceremonia de apertura de 2021 abarca toda la marca registrada de Pepsi a nivel internacional, incluyendo Pepsi®, Pepsi MAX® y Pepsi Light®.

"Nos emociona colaborar con Pepsi un año más, uniendo música, entretenimiento y deporte para deleitar a los fans de todo el mundo", dijoGuy-Laurent Epstein, director de Marketing de la UEFA. "Nuestra estrecha alianza ha tenido mucho éxito al traer nombres importantísimos y presentaciones épicas a la final de la UEFA Champions League, y sabemos que Marshmello montará un espectáculo inolvidable".

Aprovechando la alianza global de la marca con la UEFA Champions League, este 2021 hemos visto a Pepsi lanzar su campaña de fútbol global: 'Music Keeps Us Fizzing'. Un anuncio reciente llamado ' Fizz to Life ' y que cuenta con la participación de Leo Messi, Paul Pogba, Shanice van de Sanden yJadon Sancho, con una combinación vertiginosa de fútbol y música que muestra cómo la cultura del del fútbol es mucho más que un juego de 90 minutos.

Para obtener más información, visita www.facebook.com/uefachampionsleague y las redes sociales oficiales de Pepsi en todo el mundo. Únete a la conversación en línea con #FORTHELOVEOFIT.

