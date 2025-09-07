(Información remitida por la empresa firmante)

- MARSTEK presenta "Plug in. WireLite." en IFA 2025: redefiniendo la simplicidad en el almacenamiento de energía solar

BERLÍN, 7 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK, empresa pionera en soluciones globales de almacenamiento de energía, se enorgullece de anunciar su participación en IFA 2025 de Berlín (pabellón 2.2, expositor 177) con el lema "Plug in. WireLite.". Este concepto refleja la misión de MARSTEK de simplificar el almacenamiento de energía solar ofreciendo productos más fáciles de instalar, que requieren menos cableado y son más asequibles para todos los hogares.

Enchufar: energía más inteligente, instalada en cuestión de minutos

El concepto enchufar refleja la visión de MARSTEK de una energía sin instalación: sin recableado, sin configuraciones complejas, solo una conexión sin esfuerzo. A medida que Europa se enfrenta al aumento de los costes laborales y a la creciente demanda de autogeneración, los sistemas enchufables de MARSTEK ofrecen soluciones prácticas para los hogares.

Productos enchufables destacados

MARSTEK VENUS A: ESS para balcón todo en uno de 2,4 kW y 4 MPPT con acoplamiento de CA de 1,2 kW , ampliable hasta 12,72 kWh con cinco paquetes de baterías. Cuenta con gestión TOU basada en IA que ofrece un ahorro anual de hasta 1239 €, y se posiciona como el ESS para balcón más asequible del año.

, ampliable de 2,56 kWh a 15,36 kWh. Equipado con gestión TOU basada en IA, que permite un ahorro anual de hasta 1797 €. MARSTEK VENUS E Gen 3.0: ESS de batería CA enchufable de última generación con 5,12 kWh de almacenamiento, conmutación de respaldo sin interrupciones de 15 ms y un diseño más compacto y ligero con conectividad LAN. Escalable hasta 46,08 kWh para configuraciones residenciales flexibles.

WireLite: cableado simplificado, potencia máxima

El concepto WireLite marca una nueva era de cableado simplificado para sistemas de almacenamiento de energía de mayor capacidad. Al reducir la complejidad del cableado y agilizar la instalación, el diseño WireLite lleva el almacenamiento de energía de alto rendimiento a los hogares, garantizando la eficiencia y la seguridad sin la carga de las estructuras de cableado tradicionales.

Producto WireLite destacado

MARSTEK VENUS X: ESS todo en uno de 6 kW con acoplamiento de CA y 10 kWh, ampliable hasta 60 kWh con 5 paquetes de baterías adicionales. Simplifica la instalación con el cableado directo de la caja de distribución y garantiza la fiabilidad de toda la vivienda con una potencia de respaldo continua de 6 kW / pico de 12 kW y una conmutación <10 ms.

A medida que la sostenibilidad y la independencia energética se expanden por toda Europa, Plug in. WireLite. de MARSTEK establece un nuevo punto de referencia en cuanto a simplicidad y accesibilidad en el almacenamiento de energía residencial.

Visite MARSTEK en IFA 2025, pabellón 2.2, expositor 177, y participe en el evento de lanzamiento de la serie VENUS el 6 de septiembre en Berlín para disfrutar de una experiencia inmersiva en el futuro de la energía solar escalable y simplificada.

Acerca de MARSTEK

MARSTEK es una empresa pionera en innovación en el ámbito del almacenamiento de energía con capacidades integradas verticalmente que abarcan I+D, fabricación y comercialización, y que ofrece soluciones integrales de almacenamiento de energía para clientes de todo el mundo. Fundada en 2009, la empresa ofrece una gama completa de productos que incluye sistemas de almacenamiento de energía residenciales, sistemas de almacenamiento para balcones, estaciones de energía portátiles, baterías externas y baterías recargables de iones de litio AA y AAA. Con operaciones en China, Alemania, Estados Unidos, Japón y África, MARSTEK se compromete a hacer que las soluciones energéticas innovadoras y asequibles sean accesibles para todos.

