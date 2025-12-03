MARSTEK presentará los nuevos sistemas de almacenamiento de energía VENUS en Solar Solutions Düsseldorf 2025

MARSTEK Solar Solutions Düsseldorf 2025 - MARSTEK ENERGY CO., LIMITED/PR NEWSWIRE

DÜSSELDORF, Alemania , 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK, líder global en innovación dentro del sector del almacenamiento energético, anuncia su participación en Solar Solutions Düsseldorf 2025 (3–4 de diciembre, Messe Düsseldorf, Pabellón 14, Stands E3 y C8), donde dará a conocer sus más recientes avances de nueva generación en almacenamiento de energía y carga inteligente con los nuevos productos VENUS.

Innovaciones Destacadas

Uno de los principales lanzamientos es MARSTEK VENUS G, un sistema de almacenamiento de energía (ESS) acoplado a CA y apilable de 5kW, con tecnología V-Boost de 500V. Combina un inversor bidireccional con potencia máxima de 10kW, conmutación ultrarrápida a modo de respaldo y expansión modular desde 5kWh hasta 30kWh. Con una entrada fotovoltaica en CA de 7,5kW, se integra fácilmente con Enphase, SolarEdge y otros sistemas fotovoltaicos, mientras que su entrada en red de 7,5kW permite una carga rápida en horarios de tarifa reducida. Diseñado para facilitar proyectos de modernización, ofrece monitorización sin interrupciones mediante una aplicación inteligente y múltiples interfaces de comunicación.

Destaca asimismo el cargador CA trifásico de 11 kW para vehículos eléctricos, diseñado para el sistema trifásico MARS I PLUS. Con equilibrio de carga adaptativo, protección robusta IP54/IK10 y preparación ISO 15118, está concebido para una integración de vehículos eléctricos segura, flexible y preparada para el futuro.

Otro producto destacado es el MARSTEK VENUS D (versión CA). Este ESS enchufable ofrece 2,5kW de potencia bidireccional en red y hasta 3,0kW de potencia máxima en respaldo. Su diseño modular apilable permite ampliar la capacidad de 2,56kWh a 15,36kWh, mientras que la predicción con IA y la interacción inteligente con la red garantizan una gestión energética eficiente y conforme a las normativas.

Más para explorar

Además de estos lanzamientos, MARSTEK también presentará su gama de ESS para balcones (VENUS A, D y E con Smartbox) y soluciones residenciales de ESS, incluidos el sistema trifásico MARS I PLUS y el VENUS X.

Les invitamos a visitar MARSTEK en Solar Solutions Düsseldorf 2025 — Pabellón 14, Stands E3 y C8 — para explorar el futuro de la energía doméstica inteligente y escalable. La noche del 3 de diciembre, MARSTEK organizará un evento especial para presentar las últimas incorporaciones a la serie VENUS junto con el sistema de gestión energética del hogar (HEMS). La plataforma HEMS integra optimización energética con IA, gestión inteligente, control remoto, sinergia eficiente con bombas de calor, vinculación avanzada con carga y respaldo proactivo, ofreciendo a los asistentes una visión completa del ecosistema energético doméstico inteligente e interconectado que propone MARSTEK.

Acerca de MARSTEK

Fundada en 2009, MARSTEK es una empresa innovadora global en almacenamiento energético, que integra I+D y fabricación para ofrecer soluciones completas. Su catálogo incluye ESS residenciales y para balcones, estaciones de energía portátiles, bancos de energía y baterías recargables. MARSTEK se dedica a hacer que la energía inteligente y asequible sea accesible para todos los hogares.

