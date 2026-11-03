Marta Muñiz se incorpora como nueva CEO de Grupo SM

Archivo - Marta Muñiz, nueva CEO de Grupo SM - SM - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

La directiva, con una amplia trayectoria internacional en el sector educativo y empresarial, asume la dirección ejecutiva del Grupo en una nueva etapa de desarrollo y transformación.

Madrid, 3 de noviembre de 2026. Grupo SM anuncia el nombramiento de Marta Muñiz como nueva CEO de la compañía, cargo que asume desde hoy, 3 de noviembre. Su incorporación refuerza el liderazgo ejecutivo del Grupo en una nueva etapa marcada por los retos de transformación del sector educativo y editorial.

Con una sólida trayectoria en dirección estratégica y desarrollo de negocio, Marta Muñiz aporta una amplia experiencia internacional que combina el conocimiento del ámbito educativo con la gestión empresarial y el liderazgo de organizaciones en procesos de transformación.

Hasta su incorporación a Grupo SM, ha estado al frente de Schiller International University, institución universitaria internacional con campus en Estados Unidos, España, Francia y Alemania. Desde su llegada en 2020, lideró un proceso de transformación estratégica y operativa que culminó con la integración de la universidad en el grupo británico Global Education (GEDU) en 2023. Posteriormente, asumió también la dirección de las operaciones de GEDU en Europa y formó parte de su consejo de administración global.

Anteriormente, desarolló su carrera en puestos de alta dirección en instituciones educativas de referencia, como ICADE Business School, la Universidad Europa y el Centro de Estudios Garrigues. Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito de la consultoría estratégica y la banca de inversión, en compañías como Accenture y AB Asesores Morgar Stanley, donde adquirió experiencia en estrategia empresarial, desarrollo de negocio y operaciones corporativas.

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, donde obtuvo el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral, cuenta también con formación especializada en gestión y liderazgo en instituciones internacionales como Harvard y UCLA. A lo largo de su carrera ha compaginado la actividad directiva con la docencia universitaria y la participación en iniciativas vinculadas al talento, la diversidad y el impacto social.

Una nueva etapa para Grupo SM

La incorporación de Marta Muñiz se enmarca en la evolución organizativa de Grupo SM y en su compromiso de seguir desarrollando un proyecto educativo y cultural capaz de responder a los desafíos de un entorno en constante transformación.

Como nueva CEO, asumirá la dirección ejecutiva del Grupo, con presencia internacional y una actividad centrada en la educación, la literatura infantil y juvenil y la cultura.

Su experiencia en la gestión de organizaciones educativas internacionales, el desarrollo de modelos de negocio y el liderazgo de procesos de transformación contribuirá a impulsar esta nueva etapa, manteniendo el propósito educativo y cultural que ha definido la trayectoria de Grupo SM.

Comunicación SM España

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