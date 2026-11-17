(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cellex Cell Professionals recibió a más de 100 investigadores, clínicos y expertos del sector en el Simposio Cellex 2026, celebrado el 8 de noviembre en el hotel Wasserturm de Colonia. Bajo el lema "La terapia celular y génica, en un punto de inflexion", el evento incluyó 10 presentaciones científicas distribuidas en tres sesiones, que abarcaron todo el proceso, desde la investigación y el desarrollo hasta la comercialización a escala global.

El simposio también marcó el 25º aniversario de Cellex, que ha pasado de ser un proveedor de servicios de aféresis para registros de donantes de células madre a convertirse en una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) en el ámbito de la terapia celular.

La sesión inaugural, titulada "Traducción: de las células al impacto clínico", se centró en la traslación de las terapias celulares a la práctica clínica. Se abordaron temas como las células T modificadas genéticamente, la terapia con células inmunitarias alogénicas para el tratamiento de la sepsis, y el cumplimiento de las normas de correcta fabricación (GMP) como factor determinante del rendimiento en la producción. En esta sesión participaron los doctores Hyatt Balke-Want (Hospital Universitario de Colonia), Jens Altrichter (Artcline GmbH) y Matthias Domogalla (Cellex). La segunda sesión, centrada en el "abordaje terapéutico", trató sobre cánceres y trastornos genéticos de difícil tratamiento; se analizaron desde vacunas peptídicas y plataformas de edición genética hasta células T con receptores de antígenos (TCR) dirigidas contra el antígeno PRAME, así como antígenos de difícil diana en tumores sólidos y neoplasias hematológicas. Los ponentes fueron los profesores Elke Jäger (Hospital North-West de Frankfurt), Frank Buchholz (Universidad Técnica de Dresde) y Martin Wermke (Hospital Universitario de Dresde), junto con el doctor Ali Mohammed (Immatics Biotechnologies).

En mesas de expertos moderadas, los participantes debatieron sobre la inteligencia artificial en un entorno regulado y sobre si es posible mantener la calidad del producto en diferentes centros de fabricación. La sesión de clausura, titulada "Realidad del mercado", se centró en el escalado —abordando temas como las materias primas bajo normas GMP, los modelos integrados de CDMO y el papel de China en el sector biotecnológico global—, con intervenciones de Rachel Atlee (Akron Bio), la doctora Suvi Annala (Cellex) y Ping Shek (STBio Limited).

"Un excelente encuentro para volver a conectar con amigos y colaboradores en el campo de la terapia celular y génica", señaló el profesor y doctor en medicina Martin Wermke, director de la Unidad de Ensayos Clínicos Tempranos del Centro Nacional de Enfermedades Tumorales de Dresde. "En una sola jornada, el simposio abarcó todo el recorrido, desde la investigación y el desarrollo hasta la comercialización. El intercambio abierto entre el ámbito académico y la industria puso de manifiesto que las decisiones que tomemos hoy en nuestro campo determinarán la próxima década".

"Las terapias avanzadas solo llegarán a los pacientes a gran escala si la ciencia, la fabricación y la experiencia en materia regulatoria avanzan de la mano", afirmó el doctor Armin Ehninger, director científico y estratégico de Cellex Cell Professionals. "Este simposio reunió todas estas perspectivas en un mismo espacio, y esperamos continuar con estas conversaciones junto a nuestros socios".

Acerca de Cellex Cell Professionals

Fundada hace 25 años para prestar servicios de aféresis a registros de donantes de células madre, Cellex Cell Professionals es hoy una CDMO (organización de desarrollo y fabricación por contrato) especializada en terapia celular, con más de 10 años de experiencia en la fabricación de productos autólogos y alogénicos. La empresa brinda apoyo a socios del sector farmacéutico, biotecnológico y académico a lo largo de las etapas de desarrollo preclínico y clínico, así como en la fabricación comercial. Cellex combina su experiencia en fabricación bajo normas GMP con la obtención de materiales celulares de partida y capacidades de gestión de la cadena de suministro.

Aprenda más: www.cellex.me/en

Contacto de Prensa: Elena GörrisDirectora de Marketing Estratégico Cellex Cell Professionals GmbHE-mail: e.goerris@cellex.me Tel: +49 151 12410817

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