Más de 1.000 alumnos de Tenerife exploran la biodiversidad marina con Underwater Gardens International

Proyecto educativo Underwater Gardens International - Underwater Garden International

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo

La iniciativa, coordinada en Tenerife por Underwater Gardens International en el marco de OCEAN CITIZEN, ha superado los 42 talleres desde noviembre y permitirá al alumnado analizar al microscopio muestras recogidas a 15 metros de profundidad en Marina San Miguel

Más de 1.000 niños y niñas de Tenerife se están acercando al conocimiento del océano y sus ecosistemas gracias a un proyecto educativo codirigido por Underwater Gardens International (UGI), que combina actividades divulgativas en centros escolares con experiencias de observación científica en el aula.



Solo entre febrero y marzo, la acción ha llegado a más de 450 escolares de entre 3 y 12 años en el municipio de Guía de Isora. A través de charlas interactivas, dinámicas participativas y cuentacuentos sobre los bosques marinos y sus habitantes, el alumnado descubre la riqueza de los ecosistemas del litoral canario y la importancia de protegerlos.



Uno de los ejes del programa es BiodivOcean, una propuesta dirigida al alumnado de 6º de Primaria que introduce una primera aproximación práctica al método científico. En diciembre de 2025 se instalaron, en colaboración con la dirección de Amarilla Marina, discos de estudio en Marina San Miguel, a 1,5 y 15 metros de profundidad. En mayo serán recuperados para su análisis en el aula, donde se identificarán las especies presentes y se elaborarán informes de seguimiento de biodiversidad.



A través de este proceso, el alumnado no solo recibe contenidos teóricos sobre ecosistemas marinos, sino que participa en una experiencia real de observación, comparación y registro de datos, acercándose al funcionamiento de la ciencia aplicada al medio marino.



En los cursos de Infantil y primeros niveles de Primaria, las sesiones han abordado la importancia de los bosques submarinos y otros hábitats marinos presentes en Canarias, mediante materiales visuales y dinámicas participativas adaptadas a cada franja de edad. Para los más pequeños, la historia de "Emi", una cangreja nacida en un charco intermareal, actúa como hilo conductor para introducir conceptos como la biodiversidad, los cambios en el entorno y la necesidad de cuidar los ecosistemas costeros.



En un territorio insular como Canarias, donde el océano forma parte del paisaje y de la vida cotidiana, la educación oceánica adquiere un valor estratégico. La iniciativa pone el foco en el conocimiento del entorno cercano, conectando ciencia, territorio y comunidad escolar.



"No se protege lo que no se conoce. Cuando el alumnado descubre que bajo la superficie existen hábitats complejos y especies que dependen de ellos, cambia su forma de mirar el mar", según Underwater Gardens International, entidad coordinadora de las acciones educativas en Tenerife.



La propuesta forma parte de una línea de trabajo orientada a fomentar la cultura científica desde edades tempranas y a fortalecer la relación entre infancia y entorno marino, combinando divulgación, observación y participación activa en procesos de seguimiento de biodiversidad.





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