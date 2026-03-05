Más de 1000 propietarios han vendido su vivienda con profesionales UXE en sus primeros 9 meses actividad - UXE TEAM SL

Sevilla, 05 de marzo de 2026.-

Los profesionales inmobiliarios que trabajan con UXE CRM Inmobiliario y se forman en su escuela de negocios Escuela.app han formalizado la venta de 1.068 viviendas en los primeros nueve meses de actividad, desde su salida al mercado el 21 de mayo de 2025.

Actualmente, esta red de profesionales gestiona una base de datos de 86.343 compradores registrados por toda España y debidamente cualificados. De cada uno de ellos saben el qué, por qué, dónde, cómo, cuándo y con quién van a comprar el inmueble, lo que permite presentar al propietario a los mejores candidatos.

UXE se trata de una nueva red inmobiliaria en plena expansión, cuya estrategia se basa en la combinación de tecnología avanzada y formación constante de los profesionales.

Cuando un propietario confía la venta de su vivienda a un profesional que trabaja con UXE, el primer paso es analizar si el precio de salida del inmueble está dentro de un rango razonable de mercado. Si es así, el sistema permite cruzar automáticamente las características de la vivienda con la base de datos de compradores cualificados.

En cuestión de segundos, el CRM genera un listado con todos los compradores que previamente han solicitado una vivienda como la que ahora se desea vender, indicando, además, cuáles son los que tienen capacidad para comprarla al contado, sin necesidad de financiación. A partir de ese momento, el profesional inmobiliario solo tiene que contactar con los mejores candidatos y presentarles el inmueble.

La presentación inicial se realiza mediante visitas virtuales guiadas por videollamada, en las que el agente comparte su pantalla y acompaña al cliente durante un recorrido digital por la vivienda.

De este modo, el comprador puede recorrer el inmueble desde su propio teléfono móvil, como si estuviera dentro de la casa. Si tras esa primera visita digital el inmueble encaja con sus necesidades, entonces se concierta la visita presencial.

Este método permite multiplicar la eficiencia comercial. En el mismo tiempo en que una inmobiliaria tradicional muestra la vivienda a un solo cliente, los profesionales que utilizan UXE pueden enseñarla a ocho, diez o incluso doce familias.

Además, el sistema reduce significativamente las molestias para los propietarios, ya que se evitan numerosas visitas innecesarias. Las visitas presenciales se realizan únicamente con compradores que ya conocen la vivienda y han sido previamente cualificados en cuanto a su solvencia.

El CEO de UXE CRM Inmobiliario, José Luis Jimeno, profesional del sector con casi cuatro décadas de experiencia en la formación y desarrollo de agentes inmobiliarios, destaca que el verdadero valor del proyecto está en la combinación entre tecnología, metodología de trabajo y formación permanente.

“La tecnología por sí sola no vende casas. El que vende las casas es un profesional bien formado que utiliza la tecnología adecuada para trabajar mejor y ser más eficiente”.

Manuel Cabrera, presidente del grupo y director técnico del desarrollo, explica que la principal diferencia respecto a otros CRM del mercado es su origen y su filosofía:

“UXE no es un CRM diseñado por ingenieros informáticos que intentan adaptarse al sector inmobiliario. Es una herramienta creada por inmobiliarios y para inmobiliarios, diseñada desde los más de 200 años de experiencia que acumulan entre todos los inmobiliarios que la han creado, trabajando con propietarios y compradores”.

Con este enfoque, UXE CRM y su escuela de negocios Escuela.app continúan ampliando su red de profesionales por toda España y ahora también en Latinoamérica, consolidando un modelo que busca modernizar y profesionalizar el sector inmobiliario mediante la integración de tecnología, big data y conocimiento práctico del mercado.

