Más de 125 clientes en todo el mundo utilizan Vault CRM de Veeva

Más de 125 clientes en todo el mundo utilizan Vault CRM mientras Veeva acelera la transformación agenética del sector

Gracias a su amplio éxito en el sector y a la disponibilidad de Veeva AI, Vault CRM es líder en CRM agenético para las ciencias de la vida

PLEASANTON, California, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que más de 125 clientes, desde varias de las 20 principales biofarmacéuticas hasta compañías de las principales regiones, incluyendo Estados Unidos, Europa y Japón, ya utilizan Veeva Vault CRM, la nueva generación de CRM para ciencias de la vida. Con el éxito de Vault CRM y la disponibilidad de Veeva AI, Veeva está acelerando la transición de la industria hacia un CRM con agentes.

El fuerte impulso de Vault CRM refleja el claro valor comercial de su amplia funcionalidad regional e industrial, cumplimiento normativo, flujos de trabajo y agentes. Vault CRM proporciona la base que los equipos comerciales y médicos necesitan para respaldar todo el ciclo de vida del producto y las interacciones complejas con los clientes, desde la preparación inicial para el mercado y los lanzamientos hasta la optimización del rendimiento de las marcas consolidadas.

"Más de 125 clientes ya utilizan Vault CRM y están en camino rápido hacia una interacción con el cliente basada en agentes", afirmó Arno Sosna, presidente de CRM Suite de Veeva. "Estamos expandiendo ese impacto en toda la industria, centrándonos en el éxito del cliente y la excelencia del producto".

Gracias al éxito de Vault CRM y a una sólida trayectoria de actualización, Veeva ha actualizado la fecha de finalización del soporte para Veeva CRM de septiembre de 2030 a finales de diciembre de 2029.

Vault CRM forma parte de la suite de aplicaciones Vault CRM, que proporciona la base tecnológica para la ejecución comercial de empresas biofarmacéuticas de todos los tamaños y en todas las regiones. Vault CRM Suite también incluye Gestión de Eventos, Centro de Servicios, Gestor de Campañas y CRM para Pacientes.

Acerca de Veeva Systems Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría empresarial. Comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

