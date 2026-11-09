Más de 19.000 solicitudes para ser voluntario en la Expo 2027 Belgrado: candidatos de 154 países

(Información remitida por la empresa firmante)

BELGRADO, Serbia, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Más de 19.000 candidatos de Serbia y de otros 153 países se han inscrito en el programa de voluntariado Expo Playmakers, a poco más de seis meses de la inauguración de la Exposición Especializada Expo 2027 Belgrado.

La gran acogida refleja el atractivo internacional de la Expo 2027 Belgrado: más de 7.100 solicitudes proceden del extranjero, lo que representa más de un tercio del total. Se han recibido solicitudes de Rusia, China, Alemania, Italia y muchos otros países, un dato que pone de relieve el papel de Belgrado como punto de encuentro internacional. El mayor interés se ha concentrado en los puestos de apoyo al equipo digital y a los pabellones de los participantes internacionales, así como en las áreas de protocolo y del programa deportivo. Los voluntarios seleccionados recibirán formación específica para su función y adquirirán experiencia práctica en el entorno de un evento internacional, al tiempo que desarrollarán nuevas competencias y establecerán contactos internacionales. Al finalizar su servicio, recibirán un certificado de voluntariado reconocido internacionalmente.

Para inscribirse, los candidatos deben tener al menos 18 años cumplidos a 15 de abril de 2027 y poder dedicar un mínimo de 15 días al voluntariado durante la EXPO 2027. También son bienvenidas las personas sin experiencia previa en voluntariado. Inscríbete en la plataforma Expo Playmakers.

Del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027, Belgrado acogerá la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales. Bajo el tema Play for Humanity: Sport and Music for All (Jugar por la humanidad: deporte y música para todos), se espera que el evento, de 93 días de duración, reciba más de cuatro millones de visitas.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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