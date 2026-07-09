Más de 25.000 millones perdidos al año por dinero parado en los bancos, según un análisis de Pasivoo

Pasivoo - Antonio Loro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de julio 2026.- Con la inflación en el 3,2 % (INE) y unos 883.000 millones de euros de los hogares en depósitos y efectivo apenas remunerados (Banco de España), cada familia pierde de media unos 1.300 euros anuales de poder adquisitivo sin que aparezca en ningún extracto

Los ahorros de los hogares españoles están en máximos históricos: su riqueza financiera alcanzó los 2,645 billones de euros al cierre de 2025, según el Banco de España. Pero un tercio de ese dinero —el 33,4 %, unos 883.000 millones de euros— permanece en depósitos y efectivo con remuneraciones cercanas a cero. Con la inflación interanual en el 3,2 % (INE, junio de 2026), esa combinación tiene un coste invisible: más de 25.000 millones de euros al año en poder adquisitivo, según el análisis publicado por la plataforma española de inversión automatizada Pasivoo.



La cifra equivale a unos 1.300 euros por hogar y año. "El saldo del banco dice lo mismo que el año pasado, y por eso nadie protesta. Pero el supermercado no dice lo mismo. Es un impuesto silencioso que pagamos por inercia", explica Antonio Loro, fundador de Pasivoo. "Cada 10.000 euros parados en una cuenta al 0 % pierden 310 euros de capacidad de compra al año. En diez años, más de una cuarta parte del ahorro se evapora sin que pase nada raro: sin crisis y sin mala suerte. Solo por no moverlo".



El análisis, elaborado a partir de datos públicos del INE y del Banco de España, señala que la pérdida podría reducirse a una fracción con alternativas básicas que mantienen coberturas equivalentes a las del depósito tradicional, como las cuentas remuneradas (2,5-3 % TAE) o las letras del Tesoro. "No hace falta ser inversor experto para dejar de perder. Hace falta saber que estás perdiendo", añade Loro, ingeniero informático que fundó Pasivoo tras dejar su carrera en ciberseguridad y pasar tres años navegando por el Egeo.



El estudio completo, con la metodología y las tablas de pérdida por nivel de ahorro, está disponible en: https://pasivoo.com/blog/estudio-dinero-parado-espana





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