Más del 27% de los solteros en España prefiere ligar por Internet, según Finetwork

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de noviembre de 2023.

La operadora española de fibra y móvil ha elaborado una encuesta con motivo del Día del Soltero para descubrir cuáles son los hábitos de los españoles a la hora de ligar por Internet. Un 11,2% reconoce que ha tenido más de 5 citas en el último año gracias a las aplicaciones para encontrar el amor

Finetwork, compañía española de fibra y móvil, ha elaborado una encuesta con motivo del Día del Soltero (Singles Day) que, como cada año, se celebra el 11 de noviembre. El objetivo de esta es conocer el comportamiento de los españoles a la hora de ligar por Internet. "Llega la época de peli y manta, ¿la pasaremos acompañados o disfrutando de tener el mando de la tele?"



La encuesta de Finetwork confirma que una de las tendencias de los últimos años es la de ligar a través de Internet. Según los encuestados, más de un 27% de los solteros reconoce que prefiere buscar el amor online. Concretamente, un 10,3% de usuarios señala que su opción favorita son las aplicaciones de citas, mientras que un 17,1% afirma que prefiere ligar a través de redes sociales.



Sin embargo, muchas personas utilizan estas apps y las redes sociales simplemente para conocer gente y divertirse. ¿Quién necesita encontrar pareja cuando puede disfrutar de tener la cama entera libre? Es aquí donde cobra sentido el dicho "más vale solo que mal acompañado", y es que, aunque el amor puede traer sorpresas maravillosas, también puede crear más de un quebradero de cabeza.



En este sentido, la mayor preocupación de los españoles cuando empieza a conocer a alguien es que le hagan "ghosting". Así lo reconoce un 40% de los encuestados. Cerca de este porcentaje se encuentra también el clásico miedo a "parecer pesado/a por WhatsApp", con un 33%. Que la persona que están conociendo continúe hablando con su ex se lleva el tercer puesto en el ranking de preocupaciones amorosas, con un 27%.



Con respecto a la frecuencia con la que los españoles tienen citas gracias a las aplicaciones para encontrar el amor, un 11,2% reconoce haber tenido más de 5 citas en el último año, mientras que un 22,6% asegura que tuvo entre una y cinco. Para algunos el sonido de la notificación de aplicaciones como Tinder o Bumble se está convirtiendo en la mejor melodía.



Por último, no todo el mundo busca ligar. Hay personas que prefieren disfrutar al máximo de las bondades de la soltería y olvidarse de cualquier preocupación. Según la encuesta de Finetwork, más de un 40% de los solteros afirma que lo mejor de no tener pareja es olvidarse de los típicos malentendidos por mensaje. Otro 39% señala que lo mejor es poder elegir película con total libertad. Desde luego, "estar soltero está de moda".







