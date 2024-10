Más de 30 ciudades españolas han implantado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

(Información remitida por la empresa firmante)

Solo representan 22% de los municipios obligados por la ley. Los conductores pueden consultar gratuitamente las áreas afectadas, horarios, sanciones aplicables y alternativas en la App de Bip&Drive

Desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en 2023, 33 municipios en España -entre los que se encuentran las principales capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao- ya han implementado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).



Madrid, 23 de octubre de 2024.- Las ZBE son áreas delimitadas en las que se restringe el acceso a vehículos más contaminantes con el objetivo de reducir la polución y mejorar la calidad del aire.



Están obligadas a implementarlas las ciudades con más de 50.000 habitantes y aquellas con más de 20.000 que superen los niveles límite de contaminación establecidos. De los 149 municipios que deben establecer ZBE, por ahora solo el 22% ya las han puesto en marcha, aunque se prevé que al menos un 50% lo haya hecho antes de finalizar el año, para cumplir el plazo estipulado por la ley.



Bip&Drive, a través de su innovadora App, ofrece a los conductores una solución integral y gratuita para cumplir con la normativa de ZBE. La aplicación proporciona información actualizada en tiempo real sobre la ubicación de las ZBE, horarios de funcionamiento, excepciones aplicables y alternativas para vehículos no autorizados, ayudando a planificar desplazamientos y a evitar sanciones.



Multas que oscilan entre 90 y 200 euros

Las ZBE afectan a los vehículos que emiten altos niveles de contaminación, y las restricciones varían según la normativa local en cada ciudad o municipio. En general, los vehículos afectados son aquellos que no cumplen con las normativas más recientes de emisiones, establecidos en función de las clasificaciones de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) en España.



Las multas por incumplir las normativas de acceso a una ZBE varían según el municipio, pero pueden entre los 90 y 200 euros. En ciudades como Madrid y Barcelona, estas sanciones pueden ser más altas si el vehículo no tiene la etiqueta ambiental correspondiente de la DGT.



Las cámaras de control de acceso y los agentes de tráfico verifican las matrículas de los vehículos para comprobar si están autorizados a circular por la zona.



Dado que cada ciudad puede establecer sus propios criterios, los conductores deben conocer las distintas normativas locales para cumplirlas y evitar sanciones.



Como alternativa para los conductores de vehículos afectados por las ZBE, Bip&Drive incorpora un mapa que permite a los usuarios identificar aparcamientos disuasorios (Park&Ride) en las afueras de las ciudades, ofreciendo detalles sobre sus horarios y las conexiones con el transporte público hacia el centro urbano. De esta manera, los conductores pueden optar por dejar su vehículo fuera de la ZBE y completar su trayecto utilizando medios de transporte más sostenibles.



Con estas herramientas, Bip&Drive se propone facilitar el cumplimiento de la normativa de ZBE y ofrecer soluciones que hagan más sencillo y seguro el desplazamiento dentro de las ciudades.



Con el crecimiento sostenido de las ZBE en toda España, se espera que recursos como la App de Bip&Drive se conviertan en aliados clave para los conductores que buscan adaptarse a las nuevas normativas de movilidad.



Sobre Bip&Drive

Bip&Drive es la plataforma de servicios integrales para el conductor más completa de España. Desde la App, el usuario tiene a su disposición todos los servicios requeridos por el conductor en un único lugar: desde el telepeaje a la reserva y pago de la ITV, pasando por el repostaje en gasolineras, túneles de lavado, la restauración en ruta o el aparcamiento en parkings y parquímetros, entre otros.



Bip&Drive, participada por Abertis, Cintra, e Itinere, nace en el año 2015 como compañía especializada en telepeaje. En la actualidad se ha convertido en la mayor plataforma integral de pagos para el conductor de España, con más de 1,3 millones de usuarios y más de 33.000 comercios adheridos.



En paralelo, Bip&Drive es experta en personalizar su solución SaaS "llave en mano" para otros actores del mercado de la movilidad, como por ejemplo los fabricantes de vehículos.



También se posiciona como partner de las administraciones locales para, desde la colaboración público-privada, desplegar modelos de tarificación flexibles, dinámicos y con una aproximación holística, con el objetivo de favorecer una movilidad social, sostenible y eficiente.



