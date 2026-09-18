Más de 300 centros suprimen sujeciones a enfermos con demencia con el programa DESATAR impulsado por CEOMA

Imagen del doctor Antonio Burgueño, director del programa DESATAR. - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 300 residencias en España han eliminado las sujeciones físicas y farmacológicas. Aún quedan más de 4.000 centros en el país por adherirse al programa

El proyecto ‘Desatar 2.0’, además de eliminar las sujeciones, trabaja para que las personas mayores que viven con demencia en las residencias tengan años de calidad de vida ante necesidades cambiantes, acompañados de profesionales cualificados

Alrededor de un 60 por ciento de las demencias guardan relación con el Alzheimer. Tan solo una tiene una base genética

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha recordado este viernes, con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer que tiene lugar el próximo 21 de septiembre, que más de 300 centros de toda España han logrado eliminar por completo las sujeciones físicas y farmacológicas adhiriéndose al proyecto DESATAR.

El programa, dirigido por el Doctor Antonio Burgueño y promovido por CEOMA, trabaja para que las residencias supriman las sujeciones y hacen extensible el programa al reconocerlas como ‘centros amigables’, título que se asigna al cumplir un listado de 65 estándares de calidad en las residencias de mayores y de enfermos de Alzhéimer. Esta extensión del programa original se conoce como Desatar 2.0.

Los profesionales reconocen que las sujeciones provocan hasta una treintena de efectos secundarios negativos para los pacientes, aumentan el riesgo de caídas a consecuencia de la pérdida de la masa muscular y del sentido del equilibrio. En España queda aún mucho camino por hacer, “quedan más de 4.000 por cumplir con la supresión de las sujeciones, pero es cierto que todas las residencias trabajan por hacer un uso limitado de ellas”. Los centros amigables además de haber eliminado las sujeciones apuestan por ir un paso más allá con el cumplimiento de 65 estándares enfocados a que las personas que viven en esos centros lleguen a “vivir bien con demencia”. Hoy en día, 15 centros de las corporaciones Savia y Emera, han sido acreditados y reconocidos por CEOMA como ‘centros amigables’.

Indica el doctor que su equipo se ha especializado en la convivencia dentro del ámbito de las residencias y “esto significa también convivencia entre personas con demencias, profesionales formados por nosotros, prácticas especiales para las personas que viven con demencia y los entornos adaptativos”. El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública reconoce que no basta con quitar las sujeciones, sino que el proceso va más allá, “tiene que haber un cambio de mentalidad y un cambio en la forma de trabajar”.

Memoria, genética, demencia y Alzheimer

Antonio Burgueño expone que, aunque otras patologías pueden provocar demencia, entre el 50 y 60 por ciento de todas las demencias guardan relación con la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer puede llegar a afectar a la memoria, pero no es el único déficit cognitivo que se observa en una persona que desarrolla demencia. Se muestra contundente al indicar que “hoy día no sabemos prevenir la enfermedad de Alzheimer, pero cada vez se sabe más de prevenir el desarrollo de la demencia, especialmente cuando se desarrolla de forma tardía”.

Explica el doctor que una forma de Alzheimer que tiene una base genética que implica el padecimiento seguro de la enfermedad en el caso de que se viva lo suficiente “pero se trata de una forma más rara”. La forma más esporádica de Alzheimer, que guarda relación con la genética y con otros factores de riesgo, “puede llegar a ser objeto de manejo preventivo en relación con el avance al daño cerebral y en la aparición de los déficits cognitivos”.

Asimismo, no existe una base científica para relacionar directamente el consumo de la tecnología con el Alzheimer “aunque sí de forma indirecta, en la medida que provocan el sedentarismo, el sobrepeso y otros factores con consecuencias cardiovasculares”.

Con respecto a la situación que viven las personas que empiezan a notar signos de demencia, pero viven solas y no tienen a otros familiares que les puedan ayudar directamente, Burgueño ve necesario “crear un sistema de alertas que parta desde etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad”. “Es común que las personas mayores acudan al médico de atención primaria y a la farmacia con cierta frecuencia, lo que convierte a estos dos puntos asistenciales en parte del sistema de alertas”. “Si la persona deja de acudir a esos puntos, se debería notificar a las administraciones para que un profesional acudiera a su domicilio para valorar la situación”.

Calidad de vida para los pacientes con demencia

El trabajo eficiente para los expertos no solo se fundamenta en el diagnóstico y en el retraso de la aparición, sino que las personas que han pasado “el punto de no retorno” en el proceso de demencia puedan seguir teniendo años de calidad de vida por delante con cuidados adecuados. El cuidado de una persona con demencia es difícil y por eso insisten en “la necesidad de saber pedir ayuda y no tener sentimiento de culpa por no ser capaz de cuidar al enfermo de la forma adecuada”. La ayuda extraordinaria proviene de residencias especializadas en las que viven más de 200.000 personas mayores con demencia por la enfermedad del Alzheimer. Ese es el objetivo del proyecto Desatar 2.0. o de los centros amigables con las personas mayores, lograr que las más de 200.000 personas mayores que viven en las residencias y padecen demencia “tengan buena calidad de vida en un entorno seguro, protésico y con profesionales especializados”.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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