Más de 40 empresarios e instituciones españolas y británicas se reúnen para fomentar relaciones bilaterales

- La misión comercial Spain UK Tech Trade Mission ha sido impulsada por Closerstill Media, organizador de Madrid Tech Show

- La Trade Mission ha abordado el papel emergente de España para unirse al Reino Unido como impulsor de la industria global de datos e Inteligencia Artificial

- La vicepresidenta de Tech UK, Sheila Flavell, ve necesario "presionar a nuestros gobiernos para obtener visas especiales e intercambio bilateral de talentos"

Madrid, 9 de marzo. Más de 40 empresarios y representantes de instituciones públicas de España y Reino Unido han participado en la Spain UK Tech Trade Mission, organizada por CloserStill Media. La misión comercial público-privada ha tenido por objetivo establecer reuniones entre diferentes líderes tecnológicos de ambas naciones, crear espacios de debate y fomentar las relaciones bilaterales, así como explorar oportunidades de negocio.

Durante dos días se han llevado a cabo debates y reuniones en un momento en el que Londres, centro neurálgico de los avances tecnológicos en Europa, busca ampliar sus acuerdos y estrechar lazos internacionales tras el Brexit. Por su parte, Madrid se alza como hub digital para el sur de Europa, norte de África y puerta de acceso a América Latina. Además de las reuniones one to one organizadas en el hotel Shangri-La The Shard, la Trade Mission incluyó un intenso debate dividido en tres bloques: data, automatización e IA; infraestructuras digitales y talento.

Compañías españolas líderes en el sector tecnológico como Indra, Denodo y CARTO destacaron el rol emergente que pueden jugar en la economía global de datos, analítica e IA. Por su lado, la dirección ejecutiva de SpainDC, junto con algunos de sus miembros como Equinix, InterXion y Data4, analizaron cómo los acuerdos bilaterales pueden fomentar e impulsar las conexiones globales entre Reino Unido, España, regiones de América Latina y EMEA en su conjunto, todo ello aprovechando la posición geoestratégica de España hacia estas regiones.

Falta de talento tecnológico

Durante la Trade Mission se mantuvieron reuniones estratégicas entre las Cámaras de Comercio de Madrid y Londres y entre representantes del Ayuntamiento de Madrid y sus homólogos e instituciones como London & Partners, organismo público-privado responsable de fomentar la inversión y el desarrollo entre Londres y otras ciudades extranjeras.

Todos los representantes de estas organizaciones y empresas debatieron sobre la falta de talento global en el sector de la tecnología y destacaron la oportunidad inimitable que tiene España no solo para atraer empresas y expertos sino, también, por el rol que puede jugar el talento español en la industria tech en Reino Unido.

De hecho, los participantes destacaron la necesidad de un memorándum de entendimiento de intercambio de talento entre España y Reino Unido, y de hacer presión ante organismos gubernamentales para hacer más fácil este intercambio a través de herramientas y políticas como el impulsar una visa tecnológica entre ambos países. "Hace falta un memorando de entendimiento, un programa de visas e intercambio de la industria tecnológica entre el Reino Unido y España, así como un puente empresarial tecnológico para nuestros respectivos gobiernos. Será fundamental para estimular el crecimiento en todas estas áreas", sentenció la vicepresidenta de Tech UK, Sheila Flavell.

Visita a Tech Show London

La misión comercial en Londres coincidió con la celebración de Tech Show London (en ExCel London), feria homóloga de Madrid Tech Show, la cual ha reunido a más de 15.000 visitantes y cientos de empresas expositores.

La Trade Mission ha contado con la participación del Director de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, Fernando de Pablo; el Director General de Innovación y Emprendimiento en Ayuntamiento de Madrid, Fernando Herrero; la Gerente de Desarrollo Internacional de la Cámara de Comercio de Madrid, Esther Calvo; el CEO de Evolutio, Jacinto Cavestany; el Director de Relaciones Internacionales de Evolutio, Ángel Mateos; el VP Product de CARTO, Javier Pérez, el Managing Director Spain de Darktrace, José Badia; el Group Operations Director and Spain Country Manager de Data4, Juan Vaamonde; el CEO de Equinix y presidente de SpainDC, Ignacio Velilla; el Director ejecutivo de Spain DC, Manuel Giménez; la Marketing & IIRR Director de InterXion, Raquel Figuerelo; el Director Comercial de Riello Enerdata, Mauro Bano y el Director General de NEXITIC, Ignacio Gomez-Cornejo.

La comitiva británica estuvo representada por el Managing Director y el Head of Stakeholder Relations de London & Partners, Rose Wagnen Jones y Daniel O'Byrne, respectivamente; el Chief Executive de la London Chamber of Commerce and Industry, Richard Burge; el Policy Director for International Trade y la Deputy President de Tech UK, Jana Psarska y Shiela Flavell, respectivamente; el Vice President for the EMEA de Denodo, Charles Southwood; el Head of Transport de INDRA, Philip Santiago; la Global Head of NLP de Shell, Mercè Vintró; el CTO de Starbucks, Vipin Gupta; el CEO de iMasons, Simon Allen; el CEO de FDM Group, Rod Flavell; el Marketing Director de Riello UPS, Raffaele Librelotto; el Managing Director de Corpay, Martin Boshell y el Managing Director de Be-Design, Bryan Fish, entre otros.

