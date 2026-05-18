Más de 400 inversores internacionales confían en Felipe Herrera para invertir y residir en Lombok - Felipe Herrera

(Información remitida por la empresa firmante)

Indonesia, 18 de mayo de 2026.- El sudeste asiático continúa consolidándose como uno de los principales focos de atracción para la inversión internacional, especialmente en sectores vinculados al desarrollo inmobiliario, el turismo y la relocalización empresarial. Dentro de este escenario, Lombok, Indonesia, ha incrementado su protagonismo gracias a su crecimiento económico, su expansión turística y el interés creciente de inversores extranjeros que buscan nuevas oportunidades en mercados emergentes. En este contexto, Felipe Herrera se ha posicionado como abogado en Lombok y advisor especializado en inversión internacional y establecimiento de extranjeros en Indonesia.

Durante los últimos años, más de 400 inversores internacionales han confiado en Felipe Herrera y su equipo para desarrollar proyectos inmobiliarios, constituir empresas o gestionar su residencia en Lombok. Parte de estos inversores han participado directamente en proyectos impulsados por el grupo empresarial liderado por Herrera, mientras otros han recurrido a sus servicios de asesoramiento legal, fiscal y operativo para establecerse en Indonesia.

Una estructura integral para inversión y residencia en Indonesia

El crecimiento de la actividad liderada por Felipe Herrera se apoya en una estructura empresarial consolidada en Lombok, donde su grupo ya supera los 10 millones de euros en activos y desarrollo inmobiliario. La organización opera mediante distintas áreas especializadas vinculadas a promoción inmobiliaria, explotación turística, desarrollo empresarial y asesoramiento jurídico y fiscal para extranjeros.

A diferencia de otros operadores internacionales presentes en la región, Felipe Herrera mantiene presencia permanente en Indonesia junto a un equipo multidisciplinar formado por abogados, asesores fiscales, consultores y gestores administrativos especializados en acompañar a inversores internacionales en todas las fases de implantación en el país.

Entre los servicios que ofrece como abogado en Lombok destacan el análisis y estructuración de inversiones inmobiliarias, la revisión legal de proyectos mediante procesos de due diligence, la constitución de empresas en Indonesia, la gestión de visados y permisos de residencia, la apertura de cuentas bancarias y la planificación fiscal internacional. La estructura también trabaja en protección patrimonial y servicios de relocation dirigidos a expatriados e inversores que desean establecerse de forma estable en Indonesia.

El objetivo del grupo consiste en facilitar una entrada profesional y segura al mercado indonesio, minimizando riesgos legales, fiscales y operativos para inversores extranjeros interesados en desarrollar actividad empresarial o patrimonial en Lombok.

Lombok y el crecimiento de la inversión internacional

El interés internacional por Lombok ha aumentado de forma significativa debido al desarrollo de infraestructuras, el crecimiento turístico y la expansión de proyectos inmobiliarios vinculados al mercado internacional. Este crecimiento ha impulsado la demanda de estructuras legales y operativas capaces de ofrecer seguridad jurídica y acompañamiento especializado a inversores extranjeros.

La combinación entre experiencia jurídica, conocimiento local y presencia operativa directa ha permitido que Felipe Herrera consolide un ecosistema especializado en inversión internacional y asesoramiento para hispanohablantes interesados en Indonesia. Su actividad integra desarrollo inmobiliario, servicios legales y planificación estratégica orientada tanto a inversores privados como a empresarios que buscan establecerse en el sudeste asiático.

Actualmente, Felipe Herrera continúa ampliando su estructura de servicios y su red de colaboradores en Indonesia, reforzando su posicionamiento como abogado en Lombok y referente para inversores internacionales que buscan desarrollar proyectos empresariales, patrimoniales o residenciales en uno de los mercados emergentes con mayor proyección de Asia.

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