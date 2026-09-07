Más de 400 profesionales de los medios buscan nuevos motores para el crecimiento en Asia-Pacífico

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un reportaje de South:

Según la agencia de noticias Xinhua, el Foro de Medios de Comunicación de Asia-Pacífico dará comienzo en Shenzhen el 5 de septiembre.

Más de 400 profesionales de los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, se reunirán en Shenzhen para explorar las oportunidades que ofrece China e identificar nuevos motores de crecimiento para la región de Asia-Pacífico dentro del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mas-de-400-profesionales-de-los-medios-buscan-nuevos-motores-para-el-crecimiento-en-asia-pacifico-302871456.html