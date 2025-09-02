Más de 450 empresas aceleran su comercialización con Veeva RIM

(Información remitida por la empresa firmante)

Las capacidades normativas avanzadas y las nuevas asociaciones industriales aceleran la colaboración con las autoridades sanitarias mundiales

BARCELONA, España, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que más de 450 empresas, incluidas 19 de las 20 principales biofarmacéuticas, han adoptado Veeva RIM para la gestión de información normativa (RIM) en una plataforma unificada. La innovación continua para mejorar la conectividad ahora incluye alianzas con Accumulus Technologies y DNAnexus , lo que permite la integración con plataformas de múltiples autoridades sanitarias para impulsar la eficiencia y el cumplimiento normativo.

Los equipos normativos están adoptando las innovaciones de los productos Veeva para mejorar continuamente la eficiencia y reducir los tiempos de ciclo. Gracias a las alianzas con la industria, Veeva RIM ofrece una solución integral que acelera el tiempo de comercialización, mejora la colaboración global con las partes interesadas y facilita un flujo de datos fluido en un entorno normativo en constante evolución, explicó Marc Gabriel, vicepresidente normativo de Veeva.

Las empresas que utilizan las aplicaciones Veeva RIM pueden optimizar los procesos en todas las etapas del ciclo normativo. Con Veeva Submissions Publishing , más de 85 organizaciones utilizan la publicación continua para reducir la repetición de trabajos y eliminar cuellos de botella, acelerando así los plazos de entrega.

"Nuestra alianza estratégica conectará la plataforma Accumulus y Veeva RIM para lograr una mayor interoperabilidad y modernizar el intercambio instantáneo y simultáneo de información con nuestra creciente red de más de 70 agencias reguladoras en todo el mundo. Al facilitar la presentación de solicitudes normativas fluidas, podemos empoderar a nuestros clientes mutuos para que los tratamientos lleguen a los pacientes con mayor rapidez", afirmó Francisco Nogueira, consejero delegado de Accumulus Technologies.

"La integración de DNAnexus Trusted Regulatory Spaces (TRS) y Veeva RIM proporcionará capacidades de intercambio de datos de primera clase para la colaboración entre agencias y aprobaciones más rápidas de productos regulados", comentó Thomas Laur, consejero delegado de DNAnexus.

Veeva RIM optimiza los procesos normativos globales en una única plataforma en la nube. Forma parte de Veeva Development Cloud , la base tecnológica para el desarrollo de productos en las áreas clínica, de calidad, normativa y de seguridad. Para obtener más información sobre Veeva RIM, visite veeva.com/eu/RIM .

Acerca de Veeva Systems Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocio. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu .

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los presentados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluyendo los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de julio de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov .

