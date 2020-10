Según el Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, “las empresas son el termómetro diario que mide el talento que se necesita y las Universidades tienen que ser la respuesta que permita entrenar el perfil que el mercado demanda”

“El teletrabajo ya está modificando el perfil que demandan las empresas, estamos viviendo un fenómeno que va a acelerar las tendencias de los últimos años, lo que tiene consecuencias directas en la formación”, explica Fernando Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Universidad-Empresa

Madrid, 27 de octubre de 2020.- Más del 40 por ciento de los perfiles van a cambiar y más del 50 por ciento de las profesiones tendrán que reciclarse en los próximos 5 años. Ésta es una de las principales conclusiones extraídas de la jornada “Re-Thinking Learning” impulsada por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid y organizada por Fundación Universidad-Empresa (FUE) con el apoyo de Cámara de Comercio de Madrid.

Más de 150 personas del mundo educativo y empresarial se han dado cita para analizar las demandas de nuevos perfiles por parte del mercado laboral y las respuestas que deben dar las universidades ante la nueva Ley de la Sociedad del Aprendizaje.

La inauguración institucional ha sido a cargo de Fernando Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Universidad-Empresa; Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y Eduardo Sicilia, Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, quien afirmó durante su intervención que “para preparar a la sociedad necesitamos que las empresas también tengan capacidad de aprender y eso lo hacemos con el vínculo entre la universidad y la empresa”.

El consejero de la Comunidad de Madrid habló además de la necesidad de formarse a lo largo de la vida y de desarrollar nuevas habilidades por encima de la técnica: “La Universidad te forma para vivir 18 meses, pero después hay que seguir desarrollando nuevos conocimientos. Las empresas son el termómetro diario que mide el talento que se necesita y las Universidades tienen que ser la respuesta que permita entrenar el perfil que el mercado demanda”.

Por su parte, Fernando Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Universidad-Empresa, hizo alusión a algunas de las consecuencias generadas por la situación actual: “El teletrabajo ya está modificando el perfil que demandan las empresas, estamos viviendo un fenómeno que va a acelerar las tendencias de los últimos años, lo que tiene consecuencias directas en la formación”.

En este sentido, Martínez señaló la necesidad de que las universidades se adapten a las nuevas necesidades del mercado combinando modelos educativos distintos e innovadores: “Ante estas realidades, la Universidad tiene que incorporar nuevos contenidos y metodologías y atender a nuevos perfiles de alumnos y esta adaptación va a requerir sin duda una mayor colaboración entre universidades y las empresas”.

Como máximo representante del sector empresarial, el Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, mostró su apoyo a la nueva Ley de la Sociedad del Aprendizaje “para convertir a la capital en un foco de atracción de empresas innovadoras, vamos hacia un mundo más competitivo, más diverso, más eficiente, por ello debemos tener un marco más sólido en el que la universidad actúe como generadora de formación y la empresa como receptora.

Por último, Eduardo Nolla, CEO de Fail Better, exrector de la Universidad Camilo José Cela y coordinador de la jornada, destacó uno de los retos a los que se enfrenta la universidad: “se les pide que forme a personas en un futuro desconocido y con profesiones que aún no existen, por lo que su supervivencia depende no solo de la formación, sino de enseñar otras habilidades como creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo… algo que la Fundación Universidad-Empresa lleva haciendo desde hace varios años”.

Adaptación de las universidades y soft skills: demandas del mercado

Durante la jornada, responsables de distintas empresas han analizado las demandas a las que se enfrenta actualmente el mercado laboral. Los participantes han destacado que los principales cambios deben pasar por la adaptación de las universidades para mejorar la empleabilidad y seguir apostando por las prácticas empresariales para acercar a los jóvenes la realidad laboral.

De esta forma, han señalado que las universidades tienen un rol importante: “la ciencia y la tecnología ha evolucionado mucho, y las universidades tienen el deber y la obligación de revisar el temario y la actualización de contenidos, para seguir siendo el pilar de la innovación”, afirmó Esther Clemente, Directora de Desarrollo, Compensación y Gestión del Cambio de Endesa.

Para que los jóvenes estén más preparados y mejorar así la empleabilidad, los expertos han incidido en la necesidad de fomentar la parte práctica en la etapa universitaria. “Hay que dar mucho peso a la práctica y a la resolución de problemas reales desde las aulas. Enfrentarse a un día a día de trabajo desde la universidad acercará a los jóvenes a lo que se vive dentro de las empresas”, apuntó Marta Blanco, Gerente de Talento, Desarrollo y Reclutamiento en Unidades Globales del Grupo Telefónica.

Los expertos coincidieron que las capacidades blandas o soft skills, son un elemento que apoyan desde las empresas y un tipo de competencia que se está demandando. “Saber relacionarse, hacerse entender o automotivarse, son habilidades que todas las empresas necesitan en sus equipos y es una forma de ir creciendo y avanzando”, señaló Nikolaus Von Hesler, Director de Recursos Humanos de Siemens.

Para terminar, Juan Bru, Senior Human Resources Manager de Huawei España, destacó que los jóvenes tienen que seguir formándose: “complementar la formación y estudiar su perfil para hacerlo más empleable. La digitalización afecta a todos los sectores y los estudiantes tienen que tenerlo en cuenta y formarse en esas competencias para adaptarse a los cambios”, concluyó.

Nuevas formas de trabajo y formación

Bajo el título de ‘¿Qué respuesta deberían ofrecer las instituciones educativas?’, expertos en la búsqueda de talento y formación online han dado a conocer su experiencia y opinión en la segunda mesa redonda moderada por Javier Chicote, periodista de ABC.

Para María Gómez-Seco, Talent Acquisition Discipline Manager de BBVA, “la situación actual provocada por la pandemia ha acelerado la cooperación y la globalización a la hora de trabajar, estamos viviendo una oportunidad para generar talento y adaptarnos a las nuevas formas de trabajo”.

Por su parte, Carlos Martínez, CEO de IMF, valoró de “muy oportuna la nueva Ley de la Sociedad del Aprendizaje para que la educación evolucione al ritmo de la sociedad y la tecnología”, a lo que añadió que “la formación online va más allá, lo de ahora es un primer paso para llegar a una metodología que no trate a todos los alumnos por igual, y tenga en cuenta las particularidades de cada uno”.

Por último, Luis González Lorenzo, CEO de Turing Technologies and Advisor for Virgin Hyperloop One y Director de Innovación Académica de Fundación Universidad-Empresa, enumeró las ventajas de la formación online para conseguir el cambio en el modelo educativo y reflexionó sobre lo que pueden aportar las universidades para que tenga sentido: “la gente que estudia en la Universidad va a trabajar hasta 2070 por lo que hay que aprender que necesitamos hacer hoy para trabajar en esa fecha”, afirma.

EMISOR: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA (FUE) https://fundacionuniversidadempresa.es/es/

Más información: Europa Press Comunicación

manuelrecio@europapress.es 600 90 55 93

virginiagarcia@europapress.es 679 17 79 45

Fundación Universidad-Empresa - Coordinadora de Comunicación nhidalgo@fue.es