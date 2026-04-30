Más del 50 % de los españoles desconoce cómo proteger su audición frente a grandes eventos

Encuesta de GAES "La vida en todos sus sentidos" - GAES

(Información remitida por la empresa firmante)

En la reciente encuesta de GAES "La vida en todos sus sentidos", el 49,7 % de los españoles admite que su preocupación por la audición es algo en lo que no piensa de forma activa hasta que percibe un problema o señal de alerta

Madrid, 30 de abril de 2026.- En plena ebullición de la agenda cultural y deportiva, con festivales internacionales como Coachella marcando tendencia y eventos nacionales de la magnitud de la reciente final de la Copa del Rey, la Feria de Abril o la esperada gira de Bad Bunny, la exposición a ambientes sonoros de alta intensidad es una constante en tiempo de ocio. Sin embargo, no parece preocupar o no se es consciente. Con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, GAES, compañía líder en prevención y cuidado auditivo, quiere poner el foco en la importancia de aprender a convivir con estos sonidos de manera responsable.



Disfrutar de la música en directo o de la emoción de un estadio es una experiencia vital que conecta con las emociones, pero para que esos recuerdos perduren, es fundamental integrar hábitos de prevención que aseguren que la "biblioteca de sonidos" personal siga creciendo sin limitaciones.



Cultura preventiva en la era del ocio de masas

Los datos extraídos de la reciente encuesta "La vida en todos sus sentidos" de GAES revelan que existe una gran oportunidad para mejorar la cultura preventiva de forma positiva. Aunque la música y los eventos masivos son fuentes de felicidad y cohesión social, casi la mitad de los españoles, concretamente un 49,7 %, admite que su preocupación por la audición es algo en lo que no piensa de forma activa hasta que percibe un problema o señal de alerta. Esta falta de proactividad se complementa con un dato revelador sobre el conocimiento de la propia salud: aproximadamente el 54 % de la población ha oído hablar de los efectos de la pérdida auditiva, pero reconoce no saber con exactitud cómo puede impactar en su bienestar general o en su calidad de vida a largo plazo.



Fomentar la concienciación en estos momentos de máxima actividad social permite que los ciudadanos sigan asistiendo a sus citas favoritas con la tranquilidad de saber cómo cuidar su oído de forma sencilla. No se trata de reducir el disfrute directamente, sino de entender que la salud auditiva es un activo que se tiene que proteger para poder seguir asistiendo a estos eventos de manera segura. Una revisión a tiempo o el uso de protecciones específicas en entornos de alta intensidad pueden marcar la diferencia entre un recuerdo pasajero y la capacidad de seguir disfrutando de la música durante muchos años más.



El valor de los sonidos que conectan

La relación de los españoles con el entorno sonoro también muestra un fuerte deseo de bienestar y equilibrio emocional. Frente a la energía desbordante de un gran concierto o la adrenalina de un partido de fútbol, la sociedad otorga un valor extraordinario a los sonidos que transmiten paz y permiten la introspección. El 69 % de los encuestados afirma que los sonidos de la naturaleza y los de sus personas cercanas son los que más calidad aportan a su día a día, actuando como un bálsamo necesario ante el ritmo caótico y frenético de la vida urbana.



Esta disparidad demuestra que la salud auditiva es el vehículo que permite transitar por todos los registros, capturando desde el beat más potente de una canción —imprescindible para el 21,8 % en su banda sonora vital— hasta sonidos tan cotidianos y sutiles como una respiración tranquila, valorada por el 19,3 % de los participantes como un elemento esencial de su bienestar.



Este contraste de un ambiente festivo a situaciones en calma y silencio refleja que cada persona siente los sonidos de una manera distinta. Por ejemplo, el hecho de que la risa compartida sea identificada por el 41,2 % de los españoles como el sonido que más les conecta con los demás, pone de manifiesto que la audición no es solo un proceso biológico, sino un puente social y afectivo. Mantener este puente en perfecto estado es lo que permite que el impacto de los grandes eventos sea puramente positivo, sumando experiencias sin restar capacidades sensoriales.



Garantizando el futuro de la memoria sonora

En el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, GAES recuerda que la música es un pilar fundamental de la identidad y que la concienciación no significa alejarse del ruido que apasiona, sino aprender a gestionarlo para seguir disfrutándolo siempre. La prevención es la mejor herramienta para asegurar que la "playlist" de la vida siga sonando con total nitidez.



Al fin y al cabo, los sonidos que hoy se descuidan son los que mañana se podrían echar de menos. Detectar cualquier cambio a tiempo es el primer paso para seguir sumando experiencias en estadios y salas de conciertos, asegurando que la única huella que dejen eventos de artistas globales como Rosalía o Bad Bunny sea la de un recuerdo imborrable en la memoria sonora y emocional.



Para fomentar la concienciación en torno a la audición y la escucha responsable, GAES cuenta con la aplicación móvil gratuita Listen Responsibly, que permite a los usuarios medir los niveles de ruido en tiempo real durante estos grandes eventos. Gracias a esta tecnología, junto con una revisión a tiempo o el uso de protecciones específicas, es posible marcar la diferencia y seguir disfrutando de los conciertos, los festivales y partidos de fútbol durante muchos años más.



Es posible descargar la app aquí: https://www.listen-responsibly.com/es/



Acerca de GAES y Amplifon

GAES, una marca Amplifon, es líder en soluciones auditivas y se dedica a proporcionar soluciones personalizadas a las personas con problemas de audición, a través de una red de 700 centros en España. Los 20.600 empleados de Amplifon en todo el mundo se esfuerzan a diario por comprender las necesidades únicas de cada cliente, ofreciendo productos y servicios exclusivos, innovadores y altamente personalizados para garantizar que todo el mundo disponga de la mejor solución posible y de una experiencia de la máxima calidad. Amplifon opera a través de una red de cerca de 10.000 centros auditivos en 25 países y 5 continentes. Para más información sobre la compañía, visitar www.gaes.es

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