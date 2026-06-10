Más de 500 profesionales y una misma filosofía: el modelo de talento que impulsa a Hogares Group

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(Información remitida por la empresa firmante)

Mientras muchas empresas compiten por captar talento, Hogares Group apuesta por desarrollarlo. Con una cultura basada en el acompañamiento, la promoción interna y el liderazgo colaborativo, la compañía ha convertido a sus profesionales en uno de sus principales motores de crecimiento. Detrás de cada vivienda vendida y de cada cliente satisfecho hay personas. Por ello, la reciente convención anual del equipo, celebrada en Mallorca, se convirtió en un espacio para compartir experiencias, reconocer logros

Madrid, 10 de junio de 2026.- En un contexto donde atraer y fidelizar talento se ha convertido en uno de los principales desafíos empresariales, Hogares Group ha construido un modelo de crecimiento sustentado en una convicción clara: las personas son el principal motor de la compañía. "En Hogares y Finanhogar creemos en las personas y eso es lo que marca la diferencia. Apostamos por el desarrollo del equipo, invertimos todo lo necesario en formación y planteamos un plan de carrera con el crecimiento dentro de la marca", explica Paula Chacón, Recruiting, Training & Quality director de Hogares Group.



Una incorporación basada en el acompañamiento

Uno de los elementos diferenciales de la compañía es su modelo de onboarding. Desde el primer día, cada nueva incorporación cuenta con el apoyo directo de un mentor dentro de la oficina, que le acompaña en reuniones, operaciones y procesos reales para acelerar su aprendizaje.



.Este acompañamiento se mantiene hasta que el profesional se siente plenamente preparado para asumir sus responsabilidades con autonomía, reforzando así la seguridad y confianza necesarias en una profesión altamente relacional.



'Formación, formación y formación' para construir carreras de largo recorrido

Lejos de buscar únicamente perfiles con experiencia previa, Hogares apuesta por identificar potencial y desarrollarlo internamente. "No buscamos necesariamente que los candidatos tengan experiencia en el sector. Incluso cuando la tienen, comenzamos la formación desde cero", señala Chacón.



Desde el propio proceso de selección, los candidatos conocen las posiciones a las que pueden aspirar y los hitos necesarios para alcanzarlas."Que la gente crezca dentro de la empresa es precisamente lo que permite seguir expandiéndonos", afirma la directora de Recruiting, Training & Quality.



Una forma de entender la compañía en la que el éxito, es solo éxito si es compartido

La filosofía de trabajo de Hogares se articula alrededor de valores como la colaboración, la transparencia, la lealtad y el apoyo mutuo.



"Promovemos una cultura donde los logros ajenos son una alegría y se puede participar en ellos. Cuando uno gana, gana todo el equipo. Esto evita la competencia negativa, genera un ambiente colaborativo y facilita el crecimiento porque siempre cuentas con el apoyo de tus compañeros", destaca Chacón. Este enfoque, además, se refleja en los sistemas de reconocimiento e incentivos, que combinan objetivos individuales y colectivos.



Liderazgo basado en el mentoring: más allá de los resultados comerciales

En Hogares, los responsables de oficina desempeñan un papel clave en el desarrollo del talento. Más allá de la gestión comercial, son responsables de formar, acompañar y potenciar el crecimiento de los nuevos profesionales La compañía entiende el liderazgo como una labor de mentoring continuo, donde los directores participan activamente en la evolución de las personas que forman parte de sus equipos.



Esta visión contribuye a generar una cultura donde el conocimiento se comparte y donde cada profesional cuenta con referentes cercanos para impulsar su desarrollo. La reciente convención anual celebrada en Mallorca, que reunió a profesionales de Hogares Group y Finanhogar, es una muestra de cómo la organización trabaja el sentimiento de pertenencia, el reconocimiento y la cohesión interna.

Contacto

Emisor: Hogares

Nombre contacto: Fátima Abdallah González

Descripción contacto: Gabinete de Prensa de Hogares

Teléfono de contacto: 636860900