Más de 5.000 personas se forman en IA en España con Founderz

Barcelona, 24 de octubre de 2023.

El programa en IA de Founderz, en colaboración con Microsoft, se convierte en el máster en IA más grande de Europa con más de 5.000 alumnos. Ahora dan el siguiente paso: lanzar un curso online en Copilot, en colaboración con Microsoft. "La IA nos desafía a reinventar la forma en que hacemos negocios, a repensar procesos y a abrazar la innovación en todas sus formas", Pau Garcia-Milà, CEO y co-fundador de Founderz. El máster se ha lanzado también en portugués, en colaboración con Microsoft Portugal

Ya son más de 5.000 profesionales los que han apostado por aprender sobre IA con el programa en IA e Innovación. Un programa lanzado en mayo por la escuela de negocios Founderz, en colaboración con Microsoft, con el objetivo de democratizar el aprendizaje de las tecnologías que ya están marcando la próxima revolución industrial.



A principios de año tuvo lugar un boom tecnológico con la llegada de herramientas como ChatGPT o Bing Chat. Esto provocó una ola de incertidumbre alrededor de la idea de que la IA podría desencadenar la desaparición de millones de empleos. Pasados unos meses, se ha podido observar cómo dicha tecnología se ha incorporado de forma natural en procesos y tareas aumentando la productividad y mejorando el bienestar laboral de miles de profesionales. De hecho, un estudio realizado por investigadores del MIT señala que los equipos que utilizan ChatGPT se sienten más satisfechos en su trabajo.



En este contexto, la formación en IA se posiciona como una oportunidad, no solo de optimizar procesos, sino de optar a futuros roles que nacerán de la combinación de habilidades técnicas con la aplicación de las nuevas tecnologías. Se estima así que para 2030, entre el 6% y el 9% de las empresas necesitarán roles que aún no existen.



"La clave para aprovechar el potencial de la IA es comprender su poder y aplicarlo de manera responsable", reflexiona Pau Garcia-Milà, CEO y co-fundador de Founderz.



Caso de éxito: 5.000 profesionales formándose en IA

Desde el anuncio del programa en IA e Innovación de Founderz su comunidad de alumnos no ha parado de crecer. Se alcanzaron los 1.500 alumnos en tan solo una semana, y a día de hoy ya son 5.000. Profesionales de sectores diversos como la educación, derecho, consultoría, finanzas, marketing, etc.; pero todos ellos con algo en común: las ganas de aprovechar las oportunidades que la IA ofrece y prepararse para esta nueva realidad laboral.



El éxito del programa reside, por un lado, por la participación de grandes profesionales del equipo de Microsoft (España, EEUU, Reino Unido) como David Carmona, Ester de Nicolás, David Hurtado, Shahzia Holtom, Mihaela Vorvoreanu o Paula Melero. Profesionales con años de experiencia en el ámbito de la IA, no-code y low-code.



Además, tras completar el máster, los alumnos reciben una certificación de Founderz y acceso gratuito al examen de certificación PL-900 de Microsoft.



Próxima parada: Copilot

Anticipándose a la próxima disponibilidad de Copilot, Founderz ha anunciado un curso online de Copilot, en colaboración con Microsoft.



Una formación impartida por profesionales de la talla de Xiaopeng Li, Leading AI business en Microsoft, que mostrará con ejemplos prácticos cómo triplicar la productividad gracias a las soluciones de IA Generativa de Microsoft.



Perspectiva internacional

El pasado mes de septiembre tuvo lugar el lanzamiento del máster en Microsoft Portugal. Este paso afianza la perspectiva internacional del programa. "Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda acceder a educación de calidad, y no solamente en España. El lanzamiento en Portugal es solo el primer paso", cuenta Pau Garcia-Milà.







