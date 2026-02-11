Más de 650 empresas europeas participarán en Alimentaria + Hostelco 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Europa liderará la participación internacional en Alimentaria + Hostelco, la principal plataforma internacional de alimentación, bebidas, food service y equipamiento para hostelería de España y una de las ferias internacionales más importantes del mundo, que volverá al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 23 al 26 de marzo de 2026. Con más de 650 expositores, la participación europea aumentará un 25% respecto a 2024, ocupando más de 10.000 m.

La superficie de exposición europea alcanzará los 10.000 m, lo que representa un aumento del 25 %. En total, participarán más de 650 empresas, sin contar a los expositores españoles, lo que refuerza el liderazgo europeo en el evento. Entre los países europeos con mayor presencia se encuentran Italia, Polonia, Portugal, Alemania, Bélgica, Grecia, Países Bajos, Rumanía, Francia y Austria.

Esta edición también contará con la participación institucional y sectorial de entidades internacionales como Advantage Austria, la Cámara de Comercio Francesa y Taste France, que contará con su propio pabellón, así como de Hungría, entre otras. Además, Gefa Exportservice Alemania regresa tras su ausencia en 2024, lo que refleja el renovado interés del mercado alemán.

El dinamismo del área europea se refleja en la expansión del espacio expositivo, la incorporación de nuevos países y la diversidad de categorías representadas: desde productos gourmet, lácteos y aceites hasta carnes, conservas, cafés, panadería, galletas, snacks y equipamiento para hostelería.

Con casi 200 empresas, Italia volverá a liderar la presencia internacional y representará la mayor delegación extranjera en la feria. Cabe destacar también la presencia de Polonia, país invitado, que exhibirá todo su potencial agroalimentario con 100 empresas.

Alimentaria + Hostelco prevé que el 25% de los casi 110.000 profesionales que visitarán el salón sean internacionales, el 27% de ellos europeos. Esto consolida su liderazgo mundial con un aumento del 41% en el número de empresas expositoras internacionales respecto a 2024. De las más de 3.300 empresas previstas, casi 1.000 serán internacionales, representando a más de 70 países.

Organizada por Alimentaria Exhibitions, una empresa de Fira de Barcelona, Alimentaria + Hostelco 2026 prevé reunir a unas 3.300 empresas expositoras, ocupando 100.000 m netos distribuidos en siete pabellones. Celebrando su 50º aniversario, se espera que el evento reciba a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25% de ellos internacionales, reafirmando su posición como una de las ferias comerciales líderes a nivel mundial y una plataforma clave para el desarrollo de negocio, la internacionalización y el networking.

