Más de 750 escolares de Madrid se reúnen con Roberto Santiago para desvelar los secretos de Los Futbolísimos

* El próximo martes 11de noviembre, a las 11:00 horas, Roberto Santiago, el autor nacional más vendido en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil, se reunirá con sus pequeños lectores en Coslada, Madrid.

* Los alumnos y profesores asistentes conocerán de cerca el proceso creativo del autor de la exitosa saga "Los Futbolísimos", que ya ha superado los cinco millones de ejemplares vendidos.

* El autor presentará el nuevo título de la colección, Los Futbolísimos y el misterio del escape room infinito, en un evento que combinará literatura, enigmas en vivo y espectáculo deportivo.

Madrid, 6 de noviembre de 2025.- Más de 750 alumnos y profesores madrileños participarán el próximo martes 11 de noviembre en el teatro municipal de Coslada en un gran encuentro con Roberto Santiago, autor de la exitosa colección Los Futbolísimos. En esta cita única, los asistentes podrán conocer de primera mano los entresijos de la escritura creativa, resolver enigmas en directo junto al autor y descubrir los secretos de su última novela: Los Futbolísimos y el misterio del escape room infinito, el volumen número 28 de la serie infantil publicada por SM, que ha vendido ya casi cinco millones de ejemplares en España y ha sido traducida a más de 12 idiomas.

El autor de la reconocida saga infantil ha convertido a nueve niños y niñas que juegan al fútbol y resuelven misterios en un fenómeno literario con millones de seguidores en todo el mundo. Santiago, que triunfa escribiendo tanto literatura infantil como para adultos, reconoce que*"la única diferencia entre la escritura de un libro infantil y uno de adultos es el uso de distintos materiales narrativos. Pero en los contenidos no hay diferencias. Como tampoco la hay en los valores que se transmiten.*Temas eternos como el amor, la amistad, los celos, la traición o los secretos nos interesan por igual a los lectores de todas las edades".

Una voz que conecta con sus lectores Durante el evento, Roberto Santiago compartirá con los asistentes*sus procesos creativos, desvelará curiosidades sobre la colección y animará a los estudiantes a participar en una experiencia literaria llena de sorpresas. Además, el encuentro contará con la participación especial de Paloma Pujol, freestyler profesional y campeona del mundo de footbag, disciplina acrobática que consiste en mantener en el aire una pequeña pelota sin que toque el suelo. Pujol interpretó a la Pantera de Moratalaz en el musical de Los Futbolísimos, que ha recorrido con éxito los escenarios de toda España.

Santiago recuerda que cuando recibió el encargo de escribir el primer libro de la colección, jamás imaginó el impacto que tendría: "Sabía que la combinación de fútbol y misterio era un vehículo maravilloso para crear nuevos lectores. Veintiocho libros, doce años y millones de lectores después, así ha sido* y el sueño sigue cumpliéndose".

Cada nuevo título representa un reto para el autor, que es plenamente consciente de la expectación de sus lectores: "Mi objetivo sigue siendo el mismo desde hace doce años: atrapar al lector con una historia divertida, emocionante y con los valores esenciales de la colección: trabajo en equipo, igualdad y respeto por quienes son diferentes. Tengo la teoría de que mientras yo siga disfrutando tanto al escribir, los lectores también lo harán".

?? Encuentro "Los Futbolísimos" con Roberto Santiago y más de 750*alumnos y profesores ?? Martes, 11 de noviembre ?? 11:00 h ?? Teatro municipal de Coslada, Madrid ?? Libros, juegos, freestyle*

El autor

Ficha del libro

Roberto Santiago(Madrid,1968) es, actualmente, el autor nacional más vendido en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil, gracias a colecciones de aventuras como*Los Futbolísimos y Los Forasteros del Tiempo, de SM, que atesoran más de cinco millones de ejemplares vendidos en España.

También es autor de novelas para adultos, entre ellas*Ana, que adaptó para televisión en la serie*Ana Tramel. Guionista y director de cine ha llevado su pasión por el fútbol a películas como El sueño de Iván o El penalti más largo del mundo. Los Futbolísimos han sido adaptados en dos ocasiones al cine y una al teatro.

* Como dramaturgo, ha adaptado obras como El otro lado de la cama y Ocho apellidos vascos, y es autor de textos teatrales como Share 38, Desnudas o Adolescer 2055, este último publicado por SM como libreto juvenil.

Los Futbolísimos 28. El misterio del escape room infinito

Autor: Roberto Santiago Ilustrador: Carles Lluch

Precio: 12,95euro Páginas: 368 páginas Edad: A partir de 10 años

Sinopsis: Los Futbolísimos se enfrentan al mayor reto que han conocido hasta ahora: para celebrar las fiestas de Sevilla La Chica, todo el pueblo se va a convertir en un enorme Escape Room. El más grande que se conozca hasta la fecha. Los participantes tendrán que conseguir resolver diversas pruebas y misterios por equipos. Deberán salir antes de 48 horas si no quieren quedar atrapados para siempre.

