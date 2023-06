Más del 90% de las viviendas en construcción de Gestilar se ajustarán a los estándares de los sellos BREEAM

(Información remitida por la empresa firmante)

· Este mismo año 2023, la promotora ha obtenido la certificación por AENOR de la ISO 14001 de Gestión Ambiental, lo que refuerza la Sostenibilidad como valor corporativo de la empresa.

· El 100% de los proyectos de la promotora en España contarán con la calificación energética A, aplicada a los edificios con menor consumo energético.

· La Memoria de Sostenibilidad 2023 de Gestilar está disponible para su consulta en el área corporativa de su página web.

Madrid, 1 de junio de 2023.- Gestilar, promotora inmobiliaria presidida por Javier García-Valcárcel, cuyos proyectos cuentan con una extensa trayectoria en el mercado, avalada por sus 6.000 viviendas proyectadas hasta la fecha, ha presentado su nueva Memoria de Sostenibilidad 2023.

El documento recoge el compromiso con la sostenibilidad de la compañía y el enfoque verde sobre todo su proceso productivo, con el objetivo de minimizar la huella de carbono en su actividad, bajo los principios de circularidad, ahorro energético y producción renovable.

Precisamente este año 2023, tras superar las correspondientes auditorías, la promotora ha obtenido la certificación por parte de AENOR de los sellos de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y, en relación con la sostenibilidad, el sello de Gestión Ambiental bajo la norma 14001, lo que supone una renovación y ampliación del compromiso de la empresa con el cuidado del medioambiente.

Precisamente, este respeto por la preservación del medioambiente es uno de los principios éticos que orientan las acciones de Gestilar como compañía. Habiendo añadido la sostenibilidad a las premisas de diseño, calidad, personalización, innovación y responsabilidad social corporativa para configurar sus valores corporativos actuales.

El conjunto de medidas adoptadas por la empresa en materia de sostenibilidad se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y el reto verde que marca la Agenda 2030 para los sectores industrial e inmobiliario, que persigue la total implementación, para el año 2030, de la transición hacia unas infraestructuras 100% sostenibles y neutras en carbono (Net Zero).

En esta línea de acción, la cartera residencial que la promotora gestiona actualmente en nuestro país contempla que el 100% de los edificios que ya cuentan con un anteproyecto estén planificados para obtener la certificación energética A, esto es, la destinada a los edificios con un menor consumo energético. Bajo ese mismo prisma, más del 94% de las viviendas en construcción de la promotora se ajustarán a los exigentes estándares de los mejores sellos de sostenibilidad reconocidos a nivel mundial como BREEAM o LEED-ND, destacando el nuevo proyecto Build to Rent de la compañía en Valdebebas, que aspira a la certificación BREEAM Excellent.

Mas de 1.600 viviendas, por tanto, cuya construcción habrá sido respetuosa con nuestro medioambiente. Los edificios certificados con el sello BREEAM reducen las emisiones de CO2 hasta un 56% y el consumo del agua hasta en un 35% en los niveles máximos, según la propia certificadora.

El grupo empresarial cuenta desde 2019 con Gestilar Construcciones, su propia constructora, que atiende a los mismos objetivos en materia de sostenibilidad, Gestilar ha conseguido aplicar su know-how como gestor, promotor y constructor a sus proyectos residenciales. De esta forma, ha optimizado no solo su proceso productivo, que garantiza la máxima calidad en la ejecución de las obras, sino la eficiencia energética y la gestión de residuos. Así respalda la conservación del medioambiente y, con ello, el bienestar de las generaciones del futuro.

La Memoria de Sostenibilidad 2023 de Gestilar, es una memoria verde que establece las bases del comportamiento ético y responsable que la promotora quiere tener hoy como compañía en materia medioambiental. Un plan necesariamente vivo y que deberá evolucionar al mismo ritmo al que lo haga la sociedad y que está disponible para su consulta en la web: www.gestilar.com/es/sobre-gestilar

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

Para más información:

REsponsable de comunicación y relación con medios:

Elena Valero eve@gestilar.com

Tlf. 91 369 47 50