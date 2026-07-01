Más allá de las bicicletas plegables en EUROBIKE 2026: DAHON traza el futuro de la movilidad verde

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- EUROBIKE 2026 concluyó en Messe Frankfurt tras cuatro días de intercambio comercial. DAHON presentó su conjunto de tecnologías "DAHON-V" y una gama de nuevas bicicletas diseñadas en torno a ella.

Un escenario global para la innovación en dos ruedas Bajo el lema "DAHON 2.0 – Más allá de las bicicletas plegables", DAHON presentó bicicletas plegables de alta resistencia, bicicletas eléctricas ligeras, la serie de bicicletas plegables triples y bicicletas de carretera de alto rendimiento en el pabellón 12, stand B29. El sorteo diario "GANA UNA DAHON" y la ruleta de la suerte "GIRA Y GANA" mantuvieron una gran participación de los visitantes. En el área de demostración al aire libre, F12-A24, los visitantes probaron la nueva gama en entornos urbanos, de carretera y de aventura. EUROBIKE también marcó el debut internacional de BICECO by DAHON.

Una visión del futuro de la industria El fundador y consejero delegado de DAHON, el Dr. David T. Hon, fue entrevistado por importantes medios de comunicación europeos especializados en ciclismo, como BikeBiz, BikeRadar, ELECTRIC BIKE y Velo 101. Explicó los principios de ingeniería detrás de la tecnología DAHON-V, detallando cómo los avances en la arquitectura del cuadro pueden mejorar la rigidez estructural, la transferencia de potencia y la calidad de la conducción tanto en bicicletas plegables como convencionales.

Con más de cuatro décadas de experiencia en la industria de las bicicletas plegables, el Dr. Hon también participó en dos mesas redondas de EUROBIKE: "La forma sigue a la función: un enfoque en el diseño de productos para bicicletas" y "Reequilibrio de la cadena de suministro en la industria de la bicicleta".

"DAHON-V": Un nuevo referente en rendimientoEl "DAHON-V" (DAHON-V Velocity Tech Suite) fue la pieza central de la presentación de DAHON; entre los modelos destacados se incluyen:

LUNDEN C8 — Un cuadro plegable de fibra de carbono mejorado equipado con DELTECH, un tubo superior rediseñado que va directamente desde el tubo de dirección hasta el pedalier, y una vaina más ancha y recta para una mayor rigidez, resistencia y aceleración del cuadro.

— Un cuadro plegable de fibra de carbono mejorado equipado con DELTECH, un tubo superior rediseñado que va directamente desde el tubo de dirección hasta el pedalier, y una vaina más ancha y recta para una mayor rigidez, resistencia y aceleración del cuadro. MARINER HD — El nuevo buque insignia de servicio pesado, diseñado en torno a la estructura "DAHON-V" y con una capacidad de carga útil de 150 kg .

— El nuevo buque insignia de servicio pesado, diseñado en torno a la estructura "DAHON-V" y con una capacidad de . UNIO E20 — Una bicicleta eléctrica con cinco modos de asistencia al pedaleo, motor central y batería de larga duración integrada en la tija del sillín.

— Una bicicleta eléctrica con cinco modos de asistencia al pedaleo, motor central y batería de larga duración integrada en la tija del sillín. BOARDWALK D7 — Una bicicleta urbana de inspiración retro británica con cuadro de acero tipo H, tecnología DELTECH, Super Down Tube, unión KC y un sistema de bloqueo interno V-Quick Lock de dos secciones mejorado.

Mirando hacia el futuro Aunque EUROBIKE 2026 llega a su fin, la exploración de la innovación tecnológica de DAHON continúa. DAHON seguirá impulsando la movilidad ecológica sobre dos ruedas y ofreciendo a ciclistas de todo el mundo bicicletas más creativas y una forma de vida más libre y sostenible.

Contacto para mediosEmail:marketing@dahon.com

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