Más allá de la caída, fortalecer el cabello desde el equilibrio nutricional con Levatrig

Madrid, 25 de febrero de 2026.-

El cuidado del cabello se ha convertido en una prioridad creciente en un contexto marcado por el estrés, los cambios estacionales y los desequilibrios nutricionales. La preocupación por la caída capilar impulsa la búsqueda de soluciones que aborden el problema desde el interior, priorizando el equilibrio del organismo como base del bienestar. Bioserum cuenta con Levatrig, un complemento alimenticio formulado a base de levadura viva de cerveza, germen de trigo, vitaminas y minerales, diseñado para contribuir al mantenimiento del cabello dentro de un enfoque nutricional responsable y sostenido en el tiempo.

Su formulación lo hace apto para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, siempre dentro de las pautas habituales de suplementación y bajo recomendación profesional.

La caída puede responder a múltiples factores

La caída puede responder a múltiples factores, entre ellos alteraciones hormonales, situaciones de tensión emocional, déficits nutricionales o procesos fisiológicos propios de determinadas etapas vitales. En este escenario, el soporte nutricional adquiere relevancia como estrategia complementaria orientada a mantener la fortaleza capilar y preservar la calidad del tejido.

Determinados micronutrientes intervienen en procesos metabólicos vinculados a la regeneración celular, la protección frente al estrés oxidativo y el mantenimiento de estructuras queratínicas como el cabello y las uñas. Cuando su aporte resulta insuficiente, el equilibrio capilar puede verse comprometido.

Equilibrio nutricional y soporte estructural

Levatrig está formulado con levadura viva de cerveza, fuente natural de vitaminas del grupo B, aminoácidos y minerales implicados en el metabolismo energético y en los procesos de renovación celular. Este ingrediente ha sido tradicionalmente valorado como apoyo nutricional en situaciones de desgaste físico o emocional.

El germen de trigo complementa la fórmula aportando nutrientes esenciales y vitamina E, con función antioxidante, que contribuye a la protección celular frente al daño oxidativo.

La formulación se completa con vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel; vitamina A, implicada en el mantenimiento de los tejidos en condiciones normales; y minerales como zinc, cobre y manganeso, que participan en la protección frente al estrés oxidativo y en el mantenimiento del cabello en condiciones normales.

Esta combinación de activos responde a una estrategia que entiende el cabello como una estructura dependiente del equilibrio metabólico general. El aporte coordinado de vitaminas y minerales favorece un entorno nutricional adecuado para preservar la fortaleza y la calidad capilar.

El enfoque nutricional no actúa de manera aislada, sino como parte de una visión integral del cuidado personal. Mantener niveles adecuados de micronutrientes resulta fundamental para sostener la salud capilar a medio y largo plazo.

Un planteamiento integral frente a la caída

La sinergia entre levadura de cerveza, germen de trigo, vitaminas antioxidantes y minerales esenciales permite abordar el cuidado del cabello desde una perspectiva orientada a reforzar el organismo ante situaciones de mayor demanda nutricional. No se trata de una intervención puntual, sino de un acompañamiento sostenido que busca mantener la estructura capilar en condiciones normales.

Bioserum desarrolla sus formulaciones bajo criterios técnicos y con una orientación clara hacia el equilibrio nutricional. Levatrig se posiciona como una alternativa dentro del ámbito de la suplementación destinada a personas que buscan reforzar su bienestar capilar de forma estructurada, incluyendo etapas específicas como embarazo y lactancia.

En un entorno donde la caída genera inquietud tanto en hombres como en mujeres, fortalecer el cabello desde el interior se presenta como una estrategia coherente y responsable.

